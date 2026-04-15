Miami: pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de abril

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 15 de abril indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 1% y tendremos nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 1 y se esperan nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 11.18 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:58 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:44 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 81 grados Fahrenheit (22 y 27ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 2%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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