Nacho, del dúo “Chyno y Nacho”, en exclusiva nos habla sobre su regreso a la música y el arduo trabajo de Chyno en este nuevo álbum

Nacho está promocionando el regreso del dúo “Chyno y Nacho” con su nuevo disco “Radio Venezuela”. Una producción en la que unieron sus voces a otros artistas venezolanos que actualmente están impulsando el talento musical de su país con mucho orgullo.

El intérprete de “Mi niña bonita” dice que en este nuevo material tanto él como Nacho vienen con una actitud musical distintiva, poniéndole mayor empeño a la letra de cada canción. La intención de ahora es diferente a la que tenían ambos en el pasado, en donde, claro, el éxito y pegar en la radio era lo esencial.

En esta conversación exclusiva con el artista venezolano también encontrarás las reflexiones de Nacho sobre el momento que vive Venezuela actualmente, incluso su deseo de visitar El Salvador próximamente, sobre todo para poder experimentar la nueva realidad del país centroamericano bajo el gobierno de Nayib Bukele.

Con “Radio Venezuela”, Chyno y Nacho nos presentan 19 temas, más de 15 colaboraciones y un coro de voces venezolanas dispersas por el mundo. Les podemos anticipar que “Entrégame”, junto a Danny Ocean, es el focus track, una de las colaboraciones más esperadas del álbum.

Dicho esto, el álbum reúne a Rawayana en “Corales”, tema producido por Manuel Lara, y que funge como la primera canción oficial del proyecto. También incluye a 3AM en “Mosca”, un gancho urbano que captura el miedo de perder a quien se ama. Además, incluye a Noreh junto a Luis Silva en “D’Pueblo”, un viaje de joropo llanero con raíces en la Venezuela del interior. Sigue Akapellah en la piquete y maracucha “Na’Guárá de Linda”; Mau y Ricky en “Dónde Estás”, una pieza sobre ausencia y nostalgia donde cuatro venezolanos comparten espacio natural; y Nella Rojas en “Momentos”, una declaración de que el amor verdadero vive en la presencia, no en lo material.

Nacho explica el milagro que ha sido ver todo lo que Chyno ha logrado después de todo lo que pasó hace unos años. Que su mejoría y crecimiento vienen de la mano del amor y del milagro de Dios. Y que, aunque sabe que él ha podido ayudar en algo, admite que el trabajo más monumental viene de la actual esposa de Chyno, quien siempre está no solo ayudándolo, sino motivándolo a dar lo mejor de sí mismo.

Sigue leyendo más de Chyno y Nacho aquí:

Nacho Mendoza reveló el sexo de su bebé en pleno concierto junto a Chyno Miranda

Chyno y Nacho se reencuentran: lo que se sabe de la esperada reunión de los cantantes

El momento más emotivo de ‘Premios Juventud’: Chyno sostenido por Nacho en el escenario