Rescate extremo en Utah: excursionista cae por un acantilado y sobrevive

Un excursionista resultó gravemente herido tras caer más de 20 metros en una zona rocosa de Utah durante unas vacaciones familiares. Equipos de rescate ejecutaron una compleja operación para evacuarlo en helicóptero.

El accidente ocurrió en la zona de Pritchett Canyon, cerca de Moab, cuando una familia que realizaba una excursión durante las vacaciones de primavera decidió detener sus vehículos todoterreno para caminar y explorar formaciones rocosas.

Según el equipo de búsqueda y rescate del sheriff del condado de Grand, el grupo se separó durante la caminata. Uno de los adultos, que caminaba más atrás, se acercó demasiado al borde de un acantilado y cayó.

La caída fue de entre 21 y 24 metros, seguida de un rebote adicional de aproximadamente 15 metros sobre roca lisa.

Alerta de emergencia y rápida respuesta

Nadie presenció directamente el momento de la caída. Sin embargo, uno de los niños escuchó los gritos y corrió a avisar al otro adulto.

El familiar logró contactar a los servicios de emergencia mediante la función satelital de un teléfono móvil, enviando un mensaje de texto al 911.

Un helicóptero de rescate llegó al lugar en unos cinco minutos y aterrizó a unos 150 metros del herido, en medio de un terreno extremadamente complicado.

Operación de rescate técnico

Los rescatistas calificaron la operación como compleja, ya que el excursionista quedó atrapado en un barranco de arenisca con pendiente.

El equipo desplegó técnicas especializadas con cuerdas, anclajes, mosquetones y dispositivos de descenso para estabilizar al herido y trasladarlo en una camilla.

El operativo completo se extendió durante aproximadamente tres horas.

El excursionista sufrió múltiples fracturas graves, incluidas fracturas abiertas y posibles lesiones internas. Fue trasladado en helicóptero a un hospital en estado crítico.

Las autoridades señalaron que las formaciones rocosas en la zona pueden ser engañosas, ya que comienzan con pendientes suaves que rápidamente se convierten en caídas verticales.

Los equipos de rescate reiteraron el llamado a la precaución para quienes visitan estas áreas naturales, especialmente durante temporadas de alta afluencia como las vacaciones de primavera.

Sigue leyendo:

–Estudiante universitario muere tras caer de un balcón en Utah Tech

–Dos policías mueren y un tercero resulta herido en tiroteo en Utah

–Un hombre de Utah muere tras caer mientras descendía una montaña en el Parque Nacional Glacier