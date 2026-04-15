Sandra Bullock debutó en Instagram: La actriz se creó un perfil en la red social

En un movimiento que paralizó el mundo del entretenimiento, Sandra Bullock, una de las últimas grandes estrellas de Hollywood que se resistía al ecosistema digital, debutó oficialmente en Instagram.

La actriz de “Gravity” y “Speed” decidió poner fin a su ausencia en las redes sociales este miércoles, y lo hizo por una razón de peso: el regreso de las hermanas Owens.

Su primera publicación, que alcanzó millones de “me gusta” en apenas unas horas, no fue una simple fotografía casual. Bullock optó por un video breve pero cargado de nostalgia que sirve como primer teaser de “Practical Magic 2”.

En el clip, se puede ver a la actriz junto a su coprotagonista y amiga cercana, Nicole Kidman, recreando la atmósfera mística que convirtió a la película original de 1998 en un clásico de culto.

“Estamos de vuelta”, se lee en la descripción de su perfil, que ya cuenta con la marca de verificación oficial. El debut digital de Bullock coincide con el inicio de la campaña promocional de la secuela, la cual, según informes de Warner Bros., llegará a los cines en septiembre bajo la dirección de Susanne Bier.

Bullock habría decidido abrir su cuenta personal para tener un contacto más directo con los seguidores de la franquicia, quienes por décadas han pedido una continuación de la historia de Sally y Gillian Owens.

Durante años, Bullock se mostró firme en su postura de mantener su vida privada lejos de los clics. “No quiero que la gente sepa dónde estoy”, bromeó en una entrevista pasada. Sin embargo, su llegada a Instagram marca una nueva etapa en su carrera, permitiéndole controlar su propia narrativa en un momento en que la nostalgia por los años 90 está en su punto más alto.

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