Tom Cruise luce irreconocible en el nuevo adelanto de “Digger”, cinta de Alejandro G. Iñárritu

El actor estadounidense Tom Cruise y el cineasta Alejandro González Iñárritu han develado el primer adelanto de la cinta “Digger”, programada para llegar a los cines el 2 de octubre de este 2026. El avance mostró por primera vez en pantalla la transformación física a la que el famoso se sometió para dar vida al emblemático Digger Rockwell.

La presentación del teaser oficial tuvo lugar en la CinemaCon 2026 de Las Vegas, Nevada, evento en el que el galán de Hollywood y el director mexicano se dieron cita para compartir algunos detalles sobre la experiencia durante el rodaje.

“Este tipo de películas es la razón por la que quise hacer cine (…) Me llevó 40 años poder ponerme las botas de Digger Rockwell“, explicó la estrella de ‘Misión Imposible’ antes de presentar el tráiler.

Las imágenes causaron revuelo entre el público asistente debido a la apariencia irreconocible del actor. A diferencia de su característico porte atlético y melena castaña, reapareció con canas, complexión robusta, una prótesis nasal y un acento sureño.

Tom Cruise on the upcoming film Digger, "It took me 40 years to put on the boots of Digger Rockwell. This movie is wild. It's funny. I can't wait to see it."#CinemaCon2026 pic.twitter.com/mC628sdUUD — IGN (@IGN) April 15, 2026 https://platform.twitter.com/widgets.js

¿El motivo detrás de esta transformación? Tom Cruise da vida a Digger Rockwell, un hombre dedicado al petróleo que, según la trama de la cinta, debe salvar al mundo de una catástrofe que él mismo provocó.

“Una perforación en la plataforma de hielo de Groenlandia que su propia compañía creó provoca el derrumbe de icebergs masivos, amenazando la vida de miles de millones de personas a nivel global, incluyendo una guerra nuclear”, se lee en la sinopsis oficial.

El reparto de la película se ve completado por Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed, Emma D’Arcy y John Goodman, por mencionar algunos.

Además de este elenco de primer nivel, “Digger” ha generado expectativa ante el público porque marca el regreso del aclamado director detrás de cintas como “Birdman” y “Babel”, Alejandro González Iñárritu, quien para este proyecto colaboró con los escritores Nicolas Giacobone y Alexander Dinelaris.

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