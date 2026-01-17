Tom Cruise reveló cuál es su secreto para filmar sus escenas de acción

En Hollywood el nombre de Tom Cruise es sinónimo de acción y valentía. Mientras la mayoría de las estrellas delegan las escenas peligrosas a dobles de riesgo, el actor de Misión Imposible ha construido su leyenda haciendo exactamente lo contrario. Sin embargo, detrás de cada salto al vacío o persecución a alta velocidad, no solo hay un entrenamiento físico agotador, sino un método estructurado que el actor ha decidido revelar.

En una entrevista el año pasado con MTV, el actor de 63 años reveló que su secreto no está en la ausencia de miedo, sino en la organización de sus ambiciones. “La cuestión es la siguiente: solo tienes que escribir tu sueño y luego hacer una lista de cómo vas a conseguirlo”, explicó el protagonista de Misión Imposible.

Para él, la clave es transformar el temor en una serie de pasos logísticos: determinar qué habilidades necesita aprender y qué herramientas requiere para que lo imposible se vuelva ejecutable. “No me quedo sentado preocupándome, simplemente empiezo a hacerlo”, confesó.

Esta disciplina fue puesta a prueba al extremo durante el rodaje de la octava parte de Misión Imposible. Cruise relató detalles de una de sus acrobacias más violentas: caminar sobre las alas de una aeronave en pleno vuelo. A velocidades que superaban los 200 kilómetros por hora, el actor enfrentó condiciones de hipoxia severa.

“Cuando sacas la cara a esa velocidad, no estás recibiendo oxígeno. Tuve que entrenarme específicamente para respirar en esas condiciones”, admitió.

El actor reveló que hubo momentos en los que llegó a desmayarse debido a la fuerza del viento y la falta de aire, pero su enfoque en la preparación técnica —escribir el objetivo y entrenar la respuesta— es lo que le permitió completar la toma y regresar a la cabina a salvo.

Con este “secreto” al descubierto, queda claro que Cruise no es solo un aficionado de la adrenalina, sino un meticuloso estratega que ha convertido la planificación en su mejor paracaídas.

