Tom Cruise dedica emotivo mensaje a Alejandro G. Iñárritu por los 25 años de “Amores Perros”

El actor estadounidense Tom Cruise se sumó a la lista de personas que celebraron el aniversario número 25 de la cinta “Amores Perros”, dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, con quien actualmente prepara su nuevo proyecto para la pantalla grande.

A través de su perfil en la plataforma X, el protagonista de “Misión: Imposible” y “Top Gun: Maverick” expresó su admiración por el ganador del Premio Oscar y reconoció el gran impacto que su ópera prima ha tenido en la industria cinematográfica.

“Felicitaciones a mi amigo Alejandro G. Iñárritu por esta increíble instalación de arte que celebra los 25 años de Amores Perros y el arte del cine alrededor del mundo“, escribió Tom Cruise para iniciar su mensaje.

Asimismo, el galán de Hollywood recordó su primer contacto con el arte del mexicano: “Alejandro, hace 25 años vi tu primera película, el clásico Amores Perros. Este fin de semana, 25 años después, me conmovió profundamente haber recibido el Oscar Honorario de tu parte, mi querido amigo“, expresó.

Today, I share the first photo taken last year during a rehearsal on the set of my new film with Alejandro G. Iñárritu.



En honor a esta importante fecha y a su estrecha amistad, el famoso colocó una imagen inédita de los ensayos del proyecto cinematográfico que desarrollan codo a codo en la actualidad.

“Hoy comparto la primera foto tomada el año pasado durante un ensayo en el set de mi nueva película con Alejandro G. Iñárritu. ¡No puedo esperar para compartir nuestra nueva película con todos ustedes el próximo año!“, reiteró.

En respuesta a esta hazaña en la plataforma, cientos de internautas se dieron a la tarea de celebrar la unión de estas dos estrellas: “¡No podría estar más emocionado!”, “Ese vistazo tras bambalinas es fascinante. Me encanta ver cómo surge la creatividad durante los ensayos. ¡Estoy emocionado por la película!” y “¡Felicidades! Ya despertaste mi curiosidad por ver esta nueva película”, se lee en las redes.

