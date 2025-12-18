‘Digger’, el filme de Iñárritu y Tom Cruise, se estrena en octubre de 2026

La esperada colaboración entre el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y la estrella de Hollywood Tom Cruise ya tiene fecha en el calendario. La película, titulada ‘Digger’, se estrenará el 2 de octubre, anunciándose como una “comedia de proporciones catastróficas”.

El proyecto, producido por Warner Bros. y Legendary Entertainment, marca el regreso de Iñárritu al cine en inglés tras ‘The Reverant’ y representa la primera película de Cruise bajo su reciente acuerdo con Warner Bros. Discovery.

¿De qué se trata la película?

Aunque la trama se mantiene en gran medida bajo reserva, el estudio ofreció una intrigante sinopsis, según lo reseñó Variety: Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell, descrito como “el hombre más poderoso del mundo”, quien se lanza a una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que un desastre que él mismo desató lo destruya todo.

El reparto es de alto nivel, e incluye nombres como Sandra Hüller, John Goodman, Riz Ahmed, Jesse Plemons, Emma D’Arcy, Sophie Wilde y Michael Stuhlbarg.

‘Digger’ no solo es un evento por su protagonista, sino también por el regreso del aclamado director detrás de cintas como ‘Birdman’ y ‘Babel’. Iñárritu coescribió el guion en 2023 junto a sus colaboradores de “Birdman”, Nicolas Giacobone y Alexander Dinelaris, y la escritora Sabina Berman. La película fue rodada durante seis meses en el Reino Unido.

El estreno en otoño sugiere un posible debut en un gran festival internacional. Iñárritu tiene una sólida historia en Venecia (donde presentó ‘Bardo’) y en Cannes (con ‘Amores Perros’, ‘Babel’ y ‘Biutiful’), por lo que su nueva obra podría seguir ese camino prestigioso.

Para Cruise, ‘Digge’” llega tras los éxitos de ‘Top Gun: Maverick’ y ‘Misión: Imposible — El ajuste de cuentas final’, y supone un reencuentro con Warner Bros. una década después de ‘Live die repeat’.

La combinación del estilo visual y narrativo profundo de Iñárritu con el carisma y la dedicación de Cruise promete una de las propuestas cinematográficas más originales y anticipadas del año. El próximo 2 de octubre, el mundo descubrirá qué se esconde detrás del evocador título de ‘Digger’.

