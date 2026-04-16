Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 16 al 22 de abril

Jueves 16

Diavolo en L’Espace Diavolo

El director y coreógrafo Jacques Heim continúa su misión de explorar la relación entre el cuerpo humano y su entorno, y ahora presenta su obra más reciente, ESCAPE, que explora las condiciones de la lucha humana por liberarse de un mundo caótico; con 22 artistas que se ponen a prueba frente a una variedad de estructuras arquitectónicas. Termina el 14 de junio. Boletos desde $39. Informes diavolo.org/escape.

Foto: Cheryl Mann

Música de los ochentas en The Cinevita

El show Teen Beat Live — 80’s Movie Mixtape, que se realiza en The Cinevita (1248 District Dr., Inglewood), revive la cultura de los ochentas, cuando las canciones y las películas se volvieron inseparables. Es una celebración musical dedicada a las bandas sonoras más icónicas del cine de los ochenta. Termina el 17 de mayo. Boletos desde $29. Informes feverup.com.

Foto: Zak Cassar

Mountain Spirits en el museo Fowler

Mountain Spirits: Rice and Indigeneity in the Northern Luzon Highlands, Philippines, en el Fowler Museum (308 Charles E. Young Dr., N., Los Angeles), es una exposición inmersiva que lleva a un paisaje cultural vivo, donde el cultivo del arroz sustenta la vida, la memoria y las prácticas espirituales. Con figuras talladas en madera, objetos rituales, cestas, textiles, herramientas y material audiovisual. Por tiempo indefinido. Entrada gratuita. Informes fowler.ucla.edu.

Foto: Cortesía

The Storyteller of East LA en el LATC

The Storyteller of East LA en el Los Angeles Theatre Center (514 S. Spring St., Los Angeles) es una obra escrita por Evelina Fernández que explora los temas de la pérdida de la memoria y las complejidades del cuidado de los seres queridos que envejecen, al tiempo que celebra el poder sustentador del amor, la compasión, el arte de contar historias y la resiliencia de la familia. Termina el 17 de mayo. Boletos desde $10. Informes latinotheaterco.org.

In the Heights en el Musical Theatre West

In the Heights, de Lin-Manuel Miranda, que se presenta en el Musical Theatre West (4350 E. 7th St., Long Beach) es un musical que retrata a una comunidad repleta de ambición, corazón y profundas raíces culturales. Con una partitura que fusiona hip hop, salsa, merengue y soul. Termina el 26 de abril. Boletos desde $40. Informes musical.org.

Foto: Cortesía

Sábado 18

Superman Experience en Warner Bros. Studios

Warner Bros. Studios Tour (3400 Warner Blvd., Burbank) presentará la Superman Experience: Defenders Unite, una experiencia interactiva y una atracción de juego en vivo que abre el Día de Superman. Ofrece la oportunidad de descubrir y perfeccionar los superpoderes, trabajar en equipo y vivir la ilusión de volar junto a Superman. A partir del sábado 18 de abril. Boletos desde $89. Informes wbstudiotour.com.

Foto: Cortesía

Tim Musso en el Catalina Museum

El Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon), presenta Tim Musso – Chasing the Sun: The Art, Process, and Design of Writing and Illustrating a Children’s Book, exhibición con 19 grabados originales en linóleo. Del sábado 18 de abril al 18 de octubre. Entrada desde $9. Informes catalinamuseum.org.

Foto: Cortesía

Mariachazo en el teatro Youtube

El Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Mariachi Nuevo Tecalitlán son parte del concierto Mariachazo, que tendrá lugar en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood). Ambos grupos presentarán lo más clásico de su repertorio. Sábado 18 de abril a las 8 pm. Boletos desde $56. Informes ticketmaster.com.

Crédito: Norma Durán PR | Cortesía

Tributo a José José en el Biltmore

En el concierto Candlelight: Tributo a José José, que se realizará en el hotel The Biltmore (506 S. Grand Ave., Los Angeles), los grandes éxitos de El Príncipe de la canción se interpretan bajo la luz de las velas. Sábado 18 de abril a las 6 pm. Boletos desde $54. Informes feverup.com/en/los-angeles.