Amazon renueva el Fire TV Stick HD y se convierte en el dispositivo de streaming más delgado de la marca

Amazon acaba de presentar una nueva generación del Fire TV Stick HD, y esta vez los cambios van mucho más allá de una simple actualización de software. La compañía rediseñó el dispositivo desde cero para hacerlo más compacto, más rápido y notablemente más fácil de usar, sin importar si lo vas a poner en tu sala o llevarlo en la maleta en tu próximo viaje.

El dato que más llama la atención es que el nuevo Fire TV Stick HD es aproximadamente un 30% más delgado que la generación anterior. Eso puede sonar como un detalle menor, pero en la práctica hace una diferencia real: encaja con mayor facilidad en el puerto HDMI de tu televisor, incluso cuando hay otros cables y accesorios ocupando espacio en la parte trasera. Ya no tendrás que forcejear con el adaptador ni preocuparte de que el stick tape otros puertos. Si lo ves, lo conectas y listo.

Se acabó el adaptador de corriente: el Fire TV Stick HD se alimenta por USB

Uno de los cambios más prácticos de esta nueva generación es la forma en que se alimenta. El nuevo Fire TV Stick HD está optimizado para recibir energía directamente del puerto USB del televisor, sin necesidad de conectar un adaptador de corriente a la pared. Amazon llama a esto “Direct Power” y, básicamente, significa que basta con usar el cable incluido en la caja para conectar el stick al USB de tu tele.

Esto lo convierte en un dispositivo increíblemente conveniente para viajeros. Puedes guardarlo en tu bolsillo o en una pequeña bolsa, llegar a un hotel, conectarlo al televisor y tener acceso a toda tu biblioteca de contenido sin necesitar tener un enchufe libre cerca. En caso de que el televisor no tenga puerto USB —o si olvidaste el cable en casa—, el dispositivo también puede alimentarse con un cable USB-C y un adaptador de corriente estándar. Así que en cualquier escenario estás cubierto.

Más rápido, más inteligente y con Alexa+ integrada

El rediseño físico es llamativo, pero las mejoras internas también son sólidas. El nuevo Fire TV Stick HD es más de un 30% más rápido en promedio que el modelo HD de la generación anterior, lo que se traduce en que las aplicaciones se abren más rápido, el dispositivo enciende más ágil y la experiencia de navegación se siente mucho más fluida. Para un dispositivo de entrada como este, cualquier mejora en velocidad se nota de inmediato.

A nivel de conectividad, llega con WiFi 6 y Bluetooth 5.3, lo que garantiza una conexión más estable y potente, especialmente en hogares con muchos dispositivos conectados a la red. Pero quizás la novedad más interesante en cuanto a software es la integración de Alexa+, la versión mejorada del asistente de Amazon, que ahora usa inteligencia artificial generativa para ofrecer recomendaciones más personalizadas a través de conversaciones naturales.

Con Alexa+ puedes pedirle al asistente que busque una serie según tu estado de ánimo, que te diga más sobre el actor que ves en pantalla o que controle tus dispositivos de hogar inteligente, como bajar las luces de la sala justo cuando empieza la película. También hay una función nueva llamada “Jump to Scene”: le describes una escena de una película en Prime Video y Alexa+ te lleva directamente a ese momento. Sin buscar, sin hacer scroll.

Además, en los próximos meses Amazon añadirá una configuración de Pantalla Adaptativa al Fire TV Stick HD, una función de accesibilidad que agranda el texto, los menús y los elementos en pantalla para que sea más fácil navegar. Los usuarios podrán elegir entre varios tamaños según su preferencia.

Precio y disponibilidad: ¿cuándo y dónde puedes comprarlo?

El nuevo Fire TV Stick HD tiene un precio de $34.99 dólares en Estados Unidos, y ya está disponible para pedidos anticipados. Los envíos a clientes en EE.UU., Canadá, México, Reino Unido, Japón, Australia y Nueva Zelanda comenzarán a finales de abril de 2026.

Para los países de habla hispana en América Latina y otros mercados europeos como España, Amazon ha indicado que los clientes pueden registrarse en sus páginas locales para ser los primeros en enterarse cuando el dispositivo esté disponible. En España, el precio anunciado es de 49,99 euros y se espera su llegada para mediados del mes de junio.

En resumen, si tienes un televisor con puerto HDMI —ya sea en casa o en un cuarto de hotel— y quieres convertirlo en una smart TV moderna sin gastar una fortuna, el nuevo Fire TV Stick HD tiene todo lo que necesitas. Un diseño más delgado, sin necesidad de adaptador de corriente, más velocidad, WiFi 6, Bluetooth 5.3 y Alexa+ integrada por menos de 35 dólares. Difícil encontrar mejor relación calidad-precio en el mercado de los streamers.

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