Enrique Bunbury: América Latina permeó ‘De un siglo anterior’

Enrique Bunbury acepta con agrado cualquier comentario sobre su vasta y variopinta producción musical. Cada etapa responde, dice, a su calidad de artista, por un lado inquieto, y por otro disperso.

“Me interesan tantas cosas distintas de la música que es lógico que haya quien no conecte con algunos de mis intereses”, dijo el celebrado cantautor español durante una ronda de entrevistas que hizo desde Los Ángeles. “Tengo que estar muy agradecido de que tengo un público que disfruta con el hecho de que cambie y que evolucione y que busque y que me meta en terrenos pantanosos”.

Su más nuevo álbum, sin embargo, dista mucho de los tonos y temas pesados y a veces oscuros que en algún momento permearon las producciones del rockero. “De un siglo anterior”, que acaba de estrenar, es un disco que se puede describir como sencillo, digerible y hasta jubiloso.

Esto porque Bunbury navega por muchos ritmos, muchos de ellos inspirados e influídos por la música de distintas regiones de América Latina.

¿Sería lo mismo este rockero sin los recorridos que hizo con mochila al hombro por varios países de Latinoamérica a finales de los 90 y principios de los 2000?

“Obviamente sería otro tipo de artista, totalmente distinto”, dijo. “Claro que me ha enriquecido tanto a niveles humanos como profesionales y musicales”.

Desde Los Angeles

Bunbury vive en Los Ángeles desde hace más de 15 años, y lleva una relación bastante estrecha con los países del sur de la frontera desde mucho antes, desde que fuera miembro de la banda de la que era vocalista, Héroes del Silencio.

“De un siglo anterior”, es el décimo cuarto álbum de estudio del artista, y actualmente promociona “La próxima vez no habrá próxima vez”, que aborda el momento en que una decisión marca un punto de no retorno. A pesar del título, el nuevo álbum no es una producción que apela a la nostalgia o a un siglo que ya se fue. El nombre fue tomado de una canción incluida en el álbum.

“Me interesan tantas cosas distintas de la música que es lógico que haya quien no conecte con algunos de mis intereses”, dijo el celebrado cantautor español./Foto: José Girl

“Pero me parecía que era una forma de sincronizar un poco”, dijo.

La intención es más bien plantar una semilla para un debate interesante, dijo. Que tiene que ver con la generación que ha vivido tanto en el siglo anterior como en el actual y que tiene la capacidad de comparar con respecto a qué es lo que se está perdiendo y qué es interesante recuperar o mantener.

“Hay mucho progreso que es interesante y hay otro progreso que a lo mejor no nos hace mejores como raza, ¿no? Como humanidad”, se planteó.

“Un brindis al sol” es un tema optimista que Bunbury compuso en torno a su cumpleaños —en agosto cumplirá 59 años—, y que celebra cada año de vida. Cree que actualmente se vive en una especie de “dictadura de la juventud”, que ser joven es un privilegio, cuando en realidad el mayor privilegio es cumplir años.

“Yo no quiero decir nada en contra de la juventud porque va a parecer como que soy un envidioso, como que ya no soy el joven que era”, dijo. “Entonces voy a hablar bien de la edad que me corresponde”.

La gira que prepara incluye solo 20 shows y recibe ese nombre, “Nuevas Mutaciones”, porque el rockero hará una revisión de todo su cancionero e interpretará los temas más simbólicos con arreglos específicos que hará la banda de diez músicos que lo acompañará.

No es un tour basado en el nuevo disco, pero no por eso será menos novedoso, prometió.