Eugenia León rinde homenaje a Chavela Vargas en The Soraya

En su larguísima y exitosa vida como intérprete, Eugenia León nunca había grabado un tema escrito por ella. Eso cambió recientemente, cuando la musa de la inspiración poseyó a esta cantante mexicana y comenzó a poner en letras retazos de andanzas, experiencias, historias y relatos que nunca se planteó plasmar en papel.

“Yo no esperaba componer”, dijo. “Pero de repente la inspiración llegó y empezaron a salir las canciones”.

Han pasado más de 40 años desde que Eugenia ganó un importante concurso de canto iberoamericano; desde entonces su carrera se ha paseado por una amplia variedad de géneros que han ido desde el bolero hasta la música norteña, pasando por las rancheras, el tango, las canciones infantiles y la música folclórica latinoamericana.

Pero ahora está trabajando en un disco de canciones con mariachi. Anteriormente había grabado temas de grandes compositores de rancheras —como José Alfredo Jiménez—, pero nunca había dedicado una producción completa a la música vernácula mexicana.

El álbum se llama “Mis canciones”, y aunque Eugenia todavía no ha determinado cuántos cortes lo integrarán, en los últimos meses ha editado y sacado al mercado varios de ellos, el más reciente, “Cuando te vayas”, que es sobre una relación que ya no puede continuar, a pesar de que todavía hay amor de una de las partes. También ha editado “Ya no te quiero ver”, “Anoche te soñé” y “Carita de cielo”.

“Eso lo vuelve especial para mí”, dijo. “Es un momento muy lindo”.

La artista se está tomando su tiempo entre canción y canción. No hay prisa, porque ella más que nadie sabe que las cosas que valen las pena se hacen con calma y paciencia. Aceptó el reto y hasta ahora ya tiene lista una serie de canciones a las que les ha dado forma poco a poco, y así las ha ido presentando al público, “sin mirar demasiado adelante”.

Fin de semana en The Soraya

Es posible que para septiembre u octubre quede cerrado ese ciclo; mientras tanto, Eugenia continúa con presentaciones alrededor del mundo. Este fin de semana actuará en el teatro The Soraya, en Los Ángeles, donde será parte de “Chavela y sus Mujeres”, un homenaje a Chavela Vargas en el que compartirá el escenario con la actriz Ofelia Medina, las cantantes Ely Guerra y La Marisoul y las bandas Los Macorinos y Mariachi Gama 1000.

Eugenia y Chavela fueron grandes amigas, hasta la muerte de la intérprete costarricense nacionalizada mexicana, en 2012. Eugenia la recuerda como una mujer con una gran fuerza interior y una gran personalidad en el escenario que contrastaba con su carácter en privado.

“Era una mujer muy tierna”, dijo, “Que había ido y venido en la vida, que llegó a tocar fondo de una manera que no cualquiera, y que regresa como ella regresó ya en su tercera edad y triunfando como triunfó en Europa y en el mundo y en México, y sobre todo, conquistando públicos muy jóvenes”.

Chavela Vargas, luego de haber tenido una carrera como cantante de música ranchera llena de reconocimientos y fama, llegó al vejez pobre, olvidada y sumida en el alcoholismo. A principios de los noventa, el cineasta español Pedro Almodóvar usó canciones de Chavela en la película Tacones lejanos y llevó a actuar a la entonces octogenaria artista a escenarios de Europa.

“Volvió a triunfar y se volvió una inspiración para todo el mundo”, dijo Eugenia.

Cuando la salud de Chavela mermó, solía decir que ella no iba a morir, que iba a trascender porque era una chamana —una especie de líder espiritual—, dijo Eugenia.

Y sobre lo que tienen en común Chavela y las artistas que participan en el homenaje, Eugenia destacó que todas ellas viven con la libertad con la que vivió Chavela.

“Las cuatro somos mujeres que estamos asumiendo nuestra libertad y nuestra propia soledad como mujeres y como artistas”, dijo. “Cada una con distinto estilo, con voces muy diferentes, pero tenemos un poco de esa libertad que tenía Chavela”.

En detalle

Qué: concierto Chavela y sus mujeres, con Eugenia León, Ely Guerra, La Marisoul y Ofelia Medina

Dónde: Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts, 18111 Nordhoff St., Northridge

Cuándo: sábado a las 8 pm y domingo a las 3 pm

Cómo: boletos desde $59; informes thesoraya.org