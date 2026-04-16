Hombremuere tras ser alcanzado por un rayo en el estacionamiento de una gasolinera en Wisconsin

Un hombre de mediana edad murió tras ser alcanzado por un rayo mientras caminaba por el estacionamiento de una gasolinera en Wisconsin durante una fuerte tormenta, según informó la policía.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada y que se cree que tenía unos 40 años, murió al ser alcanzado por un rayo el miércoles por la noche en una gasolinera Kwik Trip en Waukesha, según informó el Departamento de Policía de Waukesha.

Un testigo llamó al 911 alrededor de las 19:45 horas, informando que un hombre estaba en el suelo y que “no estaban seguros de si respiraba”.

Según informó CBS 58, la víctima, que se cree que reside fuera del estado, también llamó a los servicios de emergencia cuando ocurrió el incidente.

Falleció en el hospital

La policía afirmó que los testimonios de los testigos, así como las pruebas físicas encontradas en el lugar de los hechos, “coincidían con la hipótesis de que se tratara de un rayo”.

Los paramédicos encontraron al hombre inconsciente y lo trasladaron a un hospital local, donde fue declarado muerto.

Su muerte se produce en un momento en que varios tornados y granizo del tamaño de pomelos han azotado el Medio Oeste en los últimos días.

En el momento del incidente, la zona estaba experimentando fuertes lluvias, truenos y relámpagos.

El Departamento de Policía de Waukesha informó que está trabajando con el médico forense para determinar la identidad del hombre, así como la causa de su muerte.

Fuertes tormentas eléctricas comenzaron a azotar Wisconsin, Iowa y Kansas la noche del martes.

Cuando un rayo cae sobre un ser humano, daña inmediatamente los sistemas cardiovascular y nervioso.

Según los Hospitales Universitarios, alrededor del 90% de las víctimas sobreviven, pero se sabe que sufren lesiones y discapacidades de por vida como consecuencia.

Otros casos similares

El incidente se produce apenas unas semanas después de que un querido profesor de una escuela secundaria de Florida describiera su experiencia tras ser alcanzado por un rayo.

James Fernández, de 42 años, estaba de viaje en bicicleta de montaña en Perú en diciembre de 2025 cuando él y su amigo Yuri Botelho, de 36 años, fueron alcanzados por un rayo.

Los amigos estaban en una excursión guiada de descenso en lo alto de los Andes cuando una tormenta repentina irrumpió desde un cielo despejado.

Botelho murió en el acto, mientras que Fernández salió despedido de su moto desde una altura de quince pies (aproximadamente 4,5 metros).

Fernández despertó en el suelo, incapaz de moverse, y le dijo a su guía turístico, que se había quedado paralizado por el pánico, que buscara ayuda.

Fernández sobrevivió, pero el impacto y el posterior accidente le provocaron una lesión medular catastrófica. Las lesiones y las múltiples fracturas de cuello le dejaron paralizado del cuello para abajo.

“Así es como estoy ahora mismo. Podría cambiar. Espero que cambie. Pero si no cambia, tengo que aceptarlo y encontrar la manera de seguir viviendo, ¿no?”, declaró al Tampa Bay Times.

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