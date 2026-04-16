Líbano exige un alto al fuego para entablar conversaciones con Israel

El presidente libanés, Joseph Aoun, subrayó la importancia de un alto al fuego para detener los combates entre Israel y el grupo militante Hezbolá, antes de entablar conversaciones directas, cuya celebración no ha confirmado, después de que Donald Trump anunciara una reunión para este jueves (16.04.2026) entre los “líderes” de ambos países.

La oficina del presidente libanés, Joseph Aoun, informó que habló con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y le dio las gracias al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio por sus “esfuerzos para un alto al fuego” con Israel.

Washington no ha manifestado públicamente su apoyo a un alto al fuego en Líbano como condición previa, y el Gobierno israelí ha presentado la posible reunión como conversaciones de paz centradas en el desarme de Hezbolá.

La oficina de Aoun no mencionó haber hablado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El sitio web iraní NourNews informó que Mohammad Bagher Qalibaf, el influyente presidente del parlamento iraní, destacó la importancia de un alto al fuego en Líbano durante una conversación telefónica con su homólogo libanés, Nabih Berri.

Según el informe, publicado por el sitio, que mantiene estrechos contactos con funcionarios de seguridad iraníes, Qalibaf enfatizó que las autoridades iraníes están siguiendo de cerca los acontecimientos en Líbano y presionando para lograr un alto al fuego permanente en la guerra de Oriente Medio. “Un alto al fuego en Líbano es tan importante para nosotros como un alto el fuego en Irán”, habría declarado.