Martha Bárcena, exembajadora de México en EE.UU., lamenta soledad y falta de liderazgo internacional de su país

La veterana diplomática Martha Bárcena lanzó una dura crítica hacia la actual conducción de las relaciones exteriores de México, al asegurar que el país se encuentra sumido en un “ensimismamiento” que lo mantiene aislado del tablero global.

Según la exembajadora de México en EE.UU., el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a un “discurso soberanista y nacionalista extremo” que impide a la nación consolidarse como una potencia media relevante.

En entrevista con EFE, la diplomática, quien representó a México en países como Estados Unidos, Dinamarca y Turquía, señaló que, en un contexto de reconfiguración del orden mundial, su país debería desempeñar un rol clave como potencia media. Sin embargo, consideró que la actual estrategia ha priorizado los asuntos internos sobre la proyección internacional.

Señaló que el enfoque prioritario en los asuntos domésticos está nublando la visión estratégica del país. “A veces la peor política exterior es la interior”, sentenció la diplomática de 69 años, subrayando que no percibe cambios sustanciales desde el relevo en el Palacio Nacional.

Bárcena afirmó que esta visión se mantiene desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continúa bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Estamos ensimismados en la problemática interna, lo que impide diseñar una política exterior acorde con lo que ocurre en el mundo”, sostuvo.

Por supuesto que el mezquino y cínico es @m_ebrard además mentiroso. Si no lo hubieras exhibido se hubiera quedado calladito. Y se burla de la presidenta @Claudiashein https://t.co/8Zc1MFZuh0 — Martha Bárcena (@Martha_Barcena) April 16, 2026

Relación con EE.UU. y pérdida de influencia regional

La exembajadora también subrayó que la relación con Estados Unidos sigue siendo el eje central de la política exterior mexicana, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025. No obstante, advirtió que el vínculo bilateral se ha reducido principalmente a temas de seguridad, dejando de lado aspectos como el desarrollo, la cooperación y los derechos humanos.

Según Bárcena, la actual administración estadounidense busca una relación de subordinación, mientras que México ha optado por una estrategia que combina un discurso soberanista en lo público con concesiones en lo privado.

En el ámbito regional, la diplomática alertó sobre la pérdida de influencia de México en América Latina, en medio de un giro político hacia gobiernos de derecha en varios países. Mencionó como ejemplos a Javier Milei, José Antonio Kast y Daniel Noboa, lo que, dijo, ha reducido la capacidad de México como interlocutor regional.

Como nota positiva, destacó un incipiente acercamiento con España, tras años de tensiones diplomáticas. En ese contexto, la próxima visita de Sheinbaum a Barcelona incluirá encuentros con líderes como Pedro Sánchez, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva.

Bárcena concluyó que México necesita retomar una política exterior más activa y equilibrada para evitar un mayor aislamiento y recuperar su peso en la escena internacional.

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