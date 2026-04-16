Médico de Florida que quitó el hígado y no el bazo de un paciente fue acusado de homicidio

Un gran jurado estadounidense imputó homicidio involuntario a un médico en Florida que quitó el hígado en lugar del bazo durante una cirugía, lo que fue la “causa probable” de la muerte del paciente, un hombre de 70 años, informó la Oficina del Alguacil del Condado de Walton.

El médico Thomas Shaknovsky fue detenido tras la muerte en agosto de 2024 de un paciente originario de Alabama, tras quitarle el hígado en lugar del bazo durante una cirugía llamada esplenectomía laparoscópica, un procedimiento considerado seguro y poco invasivo.

Esto “resultó en una pérdida catastrófica de sangre y en la muerte del paciente en la mesa de operaciones”, expuso el comunicado del Alguacil del Condado de Walton, ubicado en el noroeste de Florida.

Por ello, el gran jurando dictaminó que las acciones dentro del quirófano son “causa probable” de conducta criminal bajo la ley de Florida.

“El gran jurado ha hablado y es nuestra responsabilidad garantizar que los cargos se lleven a cabo mediante el proceso legal apropiado. Nuestros pensamientos están con la familia de la víctima”, declaró el alguacil, Michael Adkinson.

Las autoridades detuvieron a Shaknovsky el lunes en Miramar Beach y lo trasladaron a la cárcel del Condado de Walton, donde espera su primera aparición ante la corte.

Florida es uno de los principales destinos de turismo médico en Estados Unidos, con entre 300,000 y 400,000 visitantes por este propósito al año, según la Cámara de Comercio de Florida.

El presunto caso de negligencia ocurre apenas meses después de que, en enero, una pareja estadounidense demandó a una clínica de fertilización asistida en Florida por implantarle un embrión erróneo a la madre.

Con información de EFE.

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