Expertas en derechos humanos en la ONU denuncian impunidad en caso Epstein y piden investigar

Un grupo de expertas independientes en derechos humanos de la ONU advirtió sobre una persistente cultura de impunidad en torno al caso Epstein y exigió una investigación “completa y transparente” sobre las denuncias de trata sistemática de niñas y jóvenes con fines de explotación sexual.

Las especialistas, designadas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señalaron que la información contenida en los llamados “archivos Epstein” revela fallas graves en la prevención, investigación y sanción de delitos que, aseguran, se han extendido durante décadas y a través de múltiples países.

En un comunicado conjunto, las expertas expresaron su “profunda preocupación” por la magnitud de las acusaciones, que involucran a figuras influyentes del ámbito político, empresarial y académico a nivel internacional. Según indicaron, estos documentos, que incluyen registros de vuelos, fotografías y otros materiales, apuntan a una red de explotación sexual que operó con escasa rendición de cuentas.

‘Epstein files’: UN independent human rights experts concerned by the credible allegations of systemic trafficking of young women and girls for sexual exploitation; call for a full and transparent investigation.https://t.co/m2N1Pu2aH3 — UN News (@UN_News_Centre) April 16, 2026

Señalan fallas estructurales en la respuesta de los Estados

Las relatoras subrayaron que la reacción de los gobiernos y de las fuerzas del orden ha sido “totalmente inadecuada” frente a la gravedad de los hechos denunciados. A su juicio, esta falta de acción ha permitido que persistan patrones de violencia y discriminación que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas.

“La incapacidad para garantizar la rendición de cuentas perpetúa una cultura de impunidad”, indicaron, al tiempo que recordaron que la trata de personas, especialmente de menores, constituye una violación grave de los derechos humanos y un delito internacional.

Las expertas también vincularon el caso con estructuras más amplias de poder, al afirmar que las revelaciones reflejan la “violencia persistente de los sistemas patriarcales”, así como desigualdades arraigadas que facilitan la explotación.

En este contexto, hicieron un llamado a los Estados para que cumplan con sus obligaciones internacionales de prevenir la trata, proteger a las víctimas y garantizar procesos judiciales efectivos que conduzcan a sanciones proporcionales.

‘Epstein files’: UN experts concerned by the credible allegations of systemic trafficking of young women & girls for sexual exploitation; call for a full & transparent investigation.

"States bear the obligation to act, and that obligation is long overdue.”https://t.co/zOf8xn4Sqc pic.twitter.com/VvoboQZDjk — UN Special Procedures (@UN_SPExperts) April 16, 2026

Piden centrar la respuesta en las víctimas y sobrevivientes

El grupo de especialistas insistió en que cualquier estrategia para abordar este tipo de delitos debe colocar a las víctimas en el centro. Esto incluye brindar atención médica integral, apoyo psicosocial y programas de reintegración a largo plazo.

Asimismo, destacaron la importancia de garantizar el acceso a la justicia, incluida la asistencia legal y mecanismos de reparación, como indemnizaciones y garantías de no repetición.

“Las víctimas y sobrevivientes deben ser el eje de toda respuesta eficaz, con un enfoque sensible al trauma y con perspectiva de género”, enfatizaron.

Las expertas también alertaron sobre el riesgo de que la atención internacional al caso disminuya sin que se logren avances concretos. En ese sentido, urgieron a los gobiernos a pasar de la exposición mediática a acciones efectivas que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Finalmente, recordaron que los Estados tienen la obligación de actuar sin demora ante este tipo de violaciones, y advirtieron que el retraso en la justicia no solo afecta a las víctimas, sino que también debilita la confianza en las instituciones y en el sistema internacional de derechos humanos.

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