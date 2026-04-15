Todd Blanche se dice “horrorizado” por difusión de datos de víctimas de Epstein

El fiscal general interino Todd Blanche calificó como “horrible” e “inexcusable” la difusión de datos personales de víctimas vinculadas al caso de Jeffrey Epstein, luego de que se hicieran públicos millones de archivos relacionados con la investigación.

De acuerdo con información retomada de NBC News, Blanche reconoció que parte del material divulgado contenía detalles que podrían permitir la identificación de algunas víctimas, lo que ha generado una nueva ola de críticas contra el Departamento de Justicia.

“A veces fueron errores genuinos, y eso es humano… pero estamos hablando de menos del 1% y, hasta donde sabemos, ya está solucionado”, explicó en entrevista. No obstante, fue enfático al subrayar: “Es horrible lo que pasó. Es horrible e inexcusable”.

El caso tomó un nuevo giro la semana pasada, cuando un grupo de víctimas presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump y la empresa Google, acusándolos de haber permitido la difusión de información sensible encontrada en los archivos liberados en los últimos meses.

La publicación de estos documentos forma parte de un esfuerzo del Departamento de Justicia (DOJ) por transparentar la investigación en torno a Epstein, quien fue acusado de tráfico sexual de menores y murió en 2019 en una cárcel federal mientras esperaba juicio. Sin embargo, la estrategia ha sido cuestionada por la forma en que se manejó la información.

Blanche defendió el proceso, argumentando la complejidad del volumen de documentos revisados. “Nos criticaron por no haber realizado ese trabajo con la suficiente rapidez. Estamos hablando de revisar seis millones de hojas de papel2, señaló. Según detalló, millones de archivos fueron retenidos por duplicidad o por razones legales, mientras que alrededor de 200 mil documentos fueron censurados.

Pese a las críticas, el funcionario insistió en que el caso no está cerrado e hizo un llamado a posibles testigos o víctimas a colaborar con información adicional. “La gran idea errónea es que el Departamento de Justicia ha dicho ‘caso cerrado’. No es así”, afirmó.

El escándalo sigue teniendo repercusiones políticas. En meses recientes, figuras públicas como Bill Clinton, Larry Summers y Reid Hoffman han sido mencionadas en relación con Epstein, aunque todos han negado cualquier conducta ilegal.

Además, la única persona condenada hasta ahora en el caso ha sido Ghislaine Maxwell, sentenciada por su participación en la red de abuso.

El manejo del caso Epstein continúa siendo un tema sensible, especialmente por el impacto en las víctimas y las dudas sobre posibles responsabilidades aún no esclarecidas.

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