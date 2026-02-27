Clinton acusa a republicanos de encubrir a Trump en caso Epstein

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton acusó al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, de encubrir al presidente Donald Trump dentro de la investigación sobre Jeffrey Epstein. Durante su declaración bajo juramento, Clinton aseguró que fue citada a testificar pese a no tener información relevante, lo que —según afirmó— busca desviar la atención de posibles vínculos del mandatario con el financiero acusado de abuso sexual.

Clinton sostuvo que fue obligada a comparecer aun cuando dejó claro que no posee datos que puedan contribuir a la investigación. A su juicio, la citación responde más a intereses políticos que a un intento genuino de esclarecer los hechos. “Me han obligado a testificar, plenamente consciente de que no tengo conocimiento que pueda ayudar a su investigación, para distraer la atención de las acciones del presidente Trump”, declaró.

La exfuncionaria también criticó el rumbo de la investigación legislativa y aseguró que el comité no está actuando con seriedad para esclarecer los hechos relacionados con Epstein. Señaló que una investigación verdaderamente transparente debería incluir el testimonio directo del presidente Trump, a quien considera una figura clave debido a su presunta aparición en archivos vinculados al caso.

Debate político por investigación del caso Epstein

Clinton afirmó que el Congreso debería interrogar directamente al mandatario bajo juramento en lugar de depender de reportes periodísticos para conocer su relación con Epstein. Según indicó, el hecho de que el presidente no haya sido citado demuestra un trato desigual dentro de la investigación.

Por su parte, el representante republicano James Comer rechazó las acusaciones y defendió el trabajo del comité. Sostuvo que la comparecencia de Clinton es legítima y cuestionó que tanto ella como su esposo, el expresidente Bill Clinton, no hayan respondido anteriormente a suficientes preguntas sobre el caso Epstein.

Durante su testimonio, Clinton reiteró que no tuvo conocimiento de las actividades criminales de Epstein ni de su colaboradora Ghislaine Maxwell. También aseguró que no recuerda haberse reunido con él, ni haber viajado en su avión privado o visitado sus propiedades.

La exsecretaria de Estado acusó además a los republicanos de utilizar la investigación con fines políticos y de no convocar a todos los testigos relevantes. Como ejemplo, mencionó que ningún legislador republicano asistió a la declaración del empresario Les Wexner, considerado una figura importante dentro del caso.

Clinton lamentó que la investigación no esté centrada en las víctimas y sobrevivientes, a quienes dijo tener presentes durante su testimonio. “Me duele pensar en los sobrevivientes y estoy furiosa por ellos”, afirmó, al considerar que el proceso legislativo ha sido un fracaso en la búsqueda de verdad y justicia.

