Hillary Clinton es cuestionada por el caso Epstein: “No tenía ni idea de sus actividades delictivas”

El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, rinden testimonio ante la Cámara de Representantes por el caso de Jeffrey Epstein y el tráfico sexual de menores.

Aunque los Clinton pidieron que la audiencia fuera pública, la mayoría republicana rechazó tal condición, a pesar de las presiones de congresistas demócratas, como Ro Khanna (California), autor de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

“La decisión es del presidente republicano [de la Cámara, Mike Johnson]. Los Clinton están dispuestos a hacerlo público. Eso sería mucho mejor”, dijo Khanna a este diario hace una semana.

Este 26 de febrero Hillary Clinton fue primera en enfrentar los cuestionamientos de los congresistas en privado, mientras que el expresidente Clinto hará lo propio el 27 de febrero.

“No tenía ni idea de sus actividades delictivas. No recuerdo haberme topado jamás con el Sr. Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su casa ni sus oficinas en la isla”, expresó Hillary Clinton en su declaración inicial, la cual publicó en X.

La excandidata presidencial del Partido Demócrata acusó al Comité de Supervisión y Gobienro de la Cámara de Representantes, presidido por el republicano James Comer (Kentucky), de obligarla a declarar.

“Me han obligado a testificar, plenamente consciente de que no tengo conocimiento que pueda contribuir a su investigación, para distraer la atención de las acciones del presidente [Donald] Trump y encubrirlas a pesar de las legítimas peticiones de respuestas”, dice su mensaje inicial.

La demócrata incluso retó al panel que le preguntara al presidente Trump –cuyo nombre aparece miles de veces en los documentos publicados por el Departamento de Justicia– sobre un presunto involucramiento.

“Si este comité realmente quiere descubrir la verdad sobre los delitos de tráfico de Epstein, no se basaría en la prensa para obtener respuestas de nuestro actual presidente sobre su participación; le preguntaría directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein”, añadió Hillary Clinton en su mensaje inicial.

La audiencia se suspendió por un momento, luego de que los asesores de Clinton reportaran que el influencer Benny Johnson publicara una fotografía que, dijo, le fue proporcionada por la republicana Lauren Boebert (Colorado), algo que no debió a ocurrir, ya que se trataba de un cuestionamiento a puerta cerrada.

Se desconcen los detalles de los cuestionamientos, pero el mensaje inicial de la excandidata presidencial extablece una línea de las respuestas que proporcionaría.

“Ustedes han organizado cero audiencias públicas, rechazando a los medios to atender, incluyendo hoy, a pesar de apoyar la importancia de la transparencia”, señaló Clinton. “Esta falla institucional está diseñada para proteger a un partido político y a un funcionario público, en lugar de buscar la verdad y la justicia para las víctimas y los sobrevivientes, así como para el público que también desea llegar al fondo de este asunto”, continuó Clinton.

La demócrata afirmó que le “duele el corazón por los sobrevivientes” de la red de tráfico sexual de Epstein.

Demócrata quiere testimonio de Trump

El representante Robert García (California), el demócrata de mayor rango en el Comité, destacó la importancia de la audiencia, pero el testimonio del presidente Trump sería fundamental.

“Este comité ha sentado un nuevo precedente sobre hablar con presidentes y expresidentes, y exigimos de inmediato que le pidamos al presidente Trump que testifique ante nuestro comité y que sea depuesto ante los republicanos y demócratas de supervisión”, expresó García ante periodistas en la Cámara.

La audiencia de Clinton se retomó, luego de llamarse la atención a Boebert.

Presión por Howard Lutnick

En la publicación de más de tres millones de documentos de los archivos Epstein destacó el nombre del secretario de Comercio, Howard Lutnick, lo que ha desatado presión para su despido.

A la salida de la declaración de Clinton, el presidente del Comité de Supervisión, Comer, expresó que era “muy posible” citar a declarar a Lutnick, quien era vecino de Epstein en la ciudad de Nueva York y en correos electrónicos se reveló que incluso asistió a un almuerzo en la isla de Epstein.

Sigue leyendo:

· La DEA investigó a Epstein por red de tráfico de drogas, incluidos a otras 14 personas, revelan documentos

· Bill Clinton estalla en contra de la investigación relacionada con los archivos Epstein

· El Departamento de Justicia abre a legisladores archivos sin censura de Epstein