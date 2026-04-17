Google lanza rastreador de precios de hoteles para que encuentres el alojamiento más barato en tu próximo viaje

Si alguna vez has usado Google Flights para cazar el vuelo más barato del mercado, prepárate, porque ahora la misma magia llega para los hoteles. Google acaba de lanzar oficialmente una función de seguimiento de precios de hoteles que promete cambiar para siempre la forma en que planificamos nuestros viajes. Y la mejor parte es que se trata de una herramienta completamente gratis y funciona desde el mismo buscador que ya usas todos los días.

La compañía confirmó el lanzamiento este viernes y dejó claro que los usuarios puedan monitorear las tarifas de alojamiento en tiempo real y recibir alertas automáticas por correo electrónico cuando los precios bajen de forma significativa. Suena bien, ¿verdad? Pues aquí te explicamos exactamente cómo funciona y por qué deberías empezar a usarlo desde ya.

Cómo funciona el rastreador de precios de hoteles de Google

El funcionamiento es sencillo, directo y no requiere instalar ninguna aplicación adicional. Todo pasa en google.com/hotels, la plataforma de viajes del buscador que ya tiene años en el mercado, pero que acaba de recibir su actualización más importante.

El proceso es así de simple:

Entra a google.com/hotels desde tu navegador favorito Escribe el destino y selecciona las fechas de tu viaje Busca el botón de “seguimiento de precios” que aparece debajo de los filtros de búsqueda Actívalo con un clic

Listo. A partir de ese momento, Google se encargará de monitorear los precios por ti. Si alguno de los hoteles que aparecen en tus resultados experimenta una bajada considerable de tarifa, recibirás una notificación directamente en tu correo electrónico sin tener que hacer nada más.

Pero hay una novedad importante que diferencia esta actualización más reciente de la anterior: hasta ahora, el buscador permitía rastrear precios de forma general en una ciudad. Con la nueva función, puedes poner la lupa sobre un hotel específico buscándolo directamente por su nombre y activar el seguimiento desde allí. Es decir, si ya tienes un hotel favorito en mente pero crees que el precio podría bajar, puedes vigilarlo sin perder el tiempo revisando la página manualmente cada día.

La herramienta también incluye filtros avanzados para personalizar la búsqueda según la categoría del hotel por estrellas, su ubicación geográfica y el tipo de alojamiento que necesitas. Eso significa que no recibirás alertas de cualquier hotel genérico, sino justo de las opciones que realmente encajan con lo que buscas.

Por qué esto le cambia la vida a cualquier viajero con presupuesto ajustado

Seamos honestos: los precios de los hoteles fluctúan constantemente. Un mismo cuarto puede costar el doble dependiendo del día de la semana, y las tarifas pueden cambiar varias veces en cuestión de horas dependiendo de la demanda. Estar pendiente de eso manualmente es imposible. Aquí es donde Google entra a resolver el problema.

La lógica es exactamente la misma que hizo famosa a Google Flights, la herramienta de vuelos de la compañía que lleva años ayudando a millones de personas a encontrar boletos aéreos al mejor precio posible. Esa función ya demostraba que el modelo funcionaba: activas el seguimiento, te olvidas del tema y esperas a que Google te avise cuando hay una oportunidad de ahorro real.

Ahora, con el mismo sistema aplicado a los hoteles, los viajeros tienen un aliado tecnológico que trabaja las 24 horas del día buscando la mejor tarifa sin que tengas que estar refrescando páginas constantemente. Y considerando que el alojamiento suele ser uno de los gastos más grandes de cualquier viaje, poder optimizar ese costo puede marcar una diferencia importante en tu presupuesto total.

Con esta movida, Google también se posiciona directamente como competidor de plataformas consolidadas como Booking.com, Hotels.com y Trivago, que llevan años dominando el mercado de comparación de precios para alojamiento. La diferencia es que Google ya tiene integrada la búsqueda, los mapas, las reseñas y ahora también el rastreador de precios, todo en un solo lugar.

Google va mucho más allá: IA para planificar todo el viaje

El rastreador de hoteles es solo la punta del iceberg de lo que Google está construyendo para los viajeros. La compañía también lanzó de forma simultánea Resúmenes IA en Búsqueda, una función que genera itinerarios diarios completos con actividades recomendadas, opciones gastronómicas y todo lo que necesitas para organizar tu viaje desde cero.

Estos itinerarios incluyen fotos, reseñas de otros usuarios y un mapa expandible que puedes explorar directamente dentro del buscador. Y lo mejor: puedes exportar toda esa información a Google Docs o Gmail, o guardarla como una lista personalizada en Google Maps para tenerla disponible cuando estés en el destino.

A esto se suma Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, que ahora también puede ayudarte a planificar viajes de forma conversacional. Puedes preguntarle cosas como “encuéntrame los vuelos más baratos a Europa y videos de YouTube sobre qué hacer con presupuesto limitado”, y el chatbot hará el trabajo de búsqueda por ti. Incluso puedes configurar un “Gem” personalizado, una especie de experto viajero virtual que se adapta a tus preferencias específicas.

También está Google Lens, que funciona como una guía turística impulsada por IA: apuntas la cámara de tu teléfono a cualquier monumento, edificio o elemento curioso, y Google te da información detallada al instante. Por ahora esta opción está disponible en inglés, pero la expansión a otros idiomas ya está en camino.

Google está construyendo un ecosistema completo de herramientas de viaje que van desde encontrar el hotel más barato hasta planificar cada día de tu vacación con inteligencia artificial. Si todavía no habías probado google.com/hotels, este es exactamente el momento para hacerlo.

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