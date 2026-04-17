Hechos de la semana en inmigración: pese a la persecución, inmigrantes impulsan la economía con sus impuestos

Este 15 de abril fue la fecha límite para radicar los impuestos y los inmigrantes, pese a ser perseguidos por la presente administración, no fueron la excepción.

La prensa, empero, reportó que el temor a ser ubicados y detenidos o deportados hizo que muchos optaran por no declarar sus impuestos. Y es que el año pasado se anunció que el IRS iba a intercambiar información con ICE de los contribuyentes que utilizan el número ITIN que otorga el IRS a algunas categorías de no ciudadanos que no pueden obtener un número de Seguro Social.

Ese acuerdo fue bloqueado en tribunales, pero el temor de los inmigrantes, con y sin documentos, persiste.

The New York Times entrevistó al matrimonio Evelin y Gustavo Quebedo, de Los Ángeles, ambos indocumentados, que por más de diez años han pagado sus impuestos pensando que cumplir con su responsabilidad los ayudará a demostrar que no son una carga para el gobierno en caso de que se apruebe una reforma que los legalice.

Aunque este año pensaron en no radicar sus impuestos por temor a ICE, al final lo hicieron.

Pero María García, una indocumentada que tiene un puesto de venta de ropa y cosméticos en el centro de Los Ángeles, no lo hizo por temor a ser ubicada.

“En todos los años que llevo en este país, nunca había experimentado lo que está ocurriendo ahora… Toda mi vida está aquí. Mi anciana madre está aquí. Mis dos hijos están aquí. No quiero separarme de ellos”, señaló al diario García, quien lleva 30 años viviendo en Estados Unidos.

Si las personas no declaran sus impuestos, las arcas de los gobiernos federal, estatales y locales dejan de recibir miles de millones de dólares.

La Opinión reportó que “los inmigrantes en Estados Unidos no solo forman parte esencial de la fuerza laboral, sino que también aportan más al sistema fiscal que el ciudadano promedio”.

“Tan solo en 2023, los inmigrantes pagaron alrededor de $1.3 billones en impuestos, mientras que recibieron beneficios gubernamentales por 761 mil millones, dejando un superávit fiscal superior al medio billón de dólares”, escribió el diario citando un reporte del Cato Institute.

La conclusión es clara: los inmigrantes, indocumentados y autorizados, benefician a la economía del país y los estados y ciudades donde viven con su mano de obra, pagando impuestos, consumiendo productos y servicios, y abriendo negocios.

Cámara Baja avanza proyecto para extender hasta 2029 el TPS para haitianos

De hecho, sus aportes económicos fueron citados por algunos de los 10 congresistas republicanos que votaron con los demócratas para aprobar un proyecto de ley en la Cámara Baja que busca restablecer el TPS para los haitianos, uno de los varios grupos afectados por la revocación de ese y de otros programas que les permiten estar en el país legalmente con permisos de trabajo y protección de la deportación.

La Opinión reportó que “el congresista Don Bacon (republicano de Nebraska) señaló que retirar este beneficio “privaría a 350 mil trabajadores de su capacidad laboral en un momento de escasez de mano de obra”. “No le veo sentido a deportar a personas que están aquí legalmente, que trabajan y que contribuyen a nuestro país”, agregó.

“En la misma línea, la representante Nicole Malliotakis (republicana de Nueva York) destacó que hospitales y residencias de ancianos podrían perder personal clave”. “Se trata de personas que trabajan, pagan impuestos y cubren necesidades críticas en el sistema de salud”, indicó la congresista.

Aparte de su agenda de deportaciones masivas, el gobierno de Trump ha revocado, eliminado o reducido programas que permiten la estancia legal de inmigrantes en Estados Unidos como parte de su estrategia para también reducir la inmigración autorizada.

Además de la eliminación de visados para nacionales de decenas de países, Trump ha ido tras programas como el TPS que permite a nacionales de países afectados por guerras o desastres naturales permanecer en Estados Unidos con permiso de trabajo y protección de la deportación.

Unos 350,000 haitianos son afectados por la revocación del TPS así como 348,000 venezolanos. Otros 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses que tenían protección de la deportación y permisos de trabajo desde 1999 también perdieron el TPS. También canceló el parole humanitario para medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

Es una especie de doctrina que busca deslegalizar a los inmigrantes para hacerlos blanco de la deportación.

Trump ha reducido más la inmigración legal que la no autorizada

La Opinión informó que en el segundo mandato de Trump “la reducción más drástica no se ha dado en los cruces irregulares, sino en la inmigración legal”. “Información retomada de análisis publicados por el Cato Institute sugiere que los recortes en las entradas legales podrían ser hasta 2.5 veces mayores que la disminución de la inmigración irregular. En términos absolutos, se estima que cerca del 72% de la caída total en la inmigración corresponde a vías legales”.

“Uno de los cambios más significativos fue la eliminación de la aplicación CBP One, que permitía a solicitantes de asilo programar citas en los puertos de entrada. Como resultado, el ingreso legal de solicitantes de asilo se desplomó en un 99.9%, pasando de casi 40 mil en diciembre de 2024 a apenas unas decenas en febrero de 2025”, agregó.

También se han afectado las visas de nacionales de decenas de países, visados de estudiantes y de trabajadores altamente especializados, y la lotería de visas por diversidad, entre otros.

Pero Trump también oficializa su meta de deportar 1 millón de indocumentados anualmente

The Washington Times reportó que “aunque se llevaba tiempo rumoreando y desmintiendo, ICE lo ha hecho ahora oficial: el objetivo es alcanzar el millón de deportaciones al año. La agencia incluyó discretamente esa cifra en la exposición de motivos de su presupuesto ante el Congreso hace varias semanas. Comunicó a los legisladores que cuenta con la “capacidad” y el “compromiso” necesarios para deportar a más inmigrantes indocumentados”.

Renuncia director interino de ICE

Los medios informaron sobre la renuncia de Todd Lyons, director interino de ICE, quien encabezó la violenta estrategia de detenciones indiscriminadas y deportaciones que resultó en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, y en un alza en las muertes en los centros de detención, así como violaciones de derechos incluso de ciudadanos estadounidenses. Lyons, sin embargo, solamente lamentó el alza en amenazas y agresiones físicas contra agentes de ICE.

Cita de la semana: “Está enviando el mensaje a los migrantes indocumentados y a las familias con estatus mixto de que estar en la sombra es más seguro”, declaró Louis DeSipio, politólogo de la Universidad de California en Irvine a The New York Times refiriéndose al intercambio de información entre el IRS y ICE que aunque está bloqueado en tribunales, ha provocado que por temor a ser ubicados y deportados muchos inmigrantes opten por no declarar sus impuestos en detrimento de las arcas gubernamentales.

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