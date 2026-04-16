Cámara de Representantes respalda protección a inmigrantes haitianos

La Cámara de Representantes dio un paso clave en materia migratoria al aprobar una medida que busca restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes haitianos, en un movimiento que marca distancia con la línea impulsada por el expresidente Donald Trump.

De acuerdo con información de NBC News, seis legisladores republicanos se unieron a la bancada demócrata para respaldar una petición parlamentaria que permitió destrabar la votación del proyecto. La iniciativa propone otorgar protección por tres años a ciudadanos haitianos que cumplan ciertos requisitos, en medio de la crisis humanitaria que atraviesa el país caribeño.

La congresista Ayanna Pressley, una de las principales impulsoras del proyecto, calificó el avance como un momento decisivo. “Este es un paso fundamental en nuestra lucha por la justicia para los inmigrantes“, afirmó, al tiempo que destacó el respaldo bipartidista como una señal de fortaleza política.

El proyecto fue presentado originalmente por los congresistas Laura Gillen y Mike Lawler. Durante el debate, Gillen subrayó la contradicción en la política exterior estadounidense: “El Departamento de Estado considera que Haití es demasiado peligroso para los estadounidenses, pero se pretende que los haitianos regresen”, señaló.

El TPS permite a ciudadanos de países afectados por conflictos o desastres residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. Actualmente, cerca de 350 mil haitianos dependen de este estatus. La posible cancelación de este programa, impulsada anteriormente por Trump, fue frenada por un juez federal y podría llegar a la Corte Suprema en las próximas semanas.

Más allá del debate político, legisladores republicanos que apoyaron la medida advirtieron sobre el impacto económico de eliminar el TPS. El congresista Don Bacon señaló que retirar este beneficio “privaría a 350 mil trabajadores de su capacidad laboral en un momento de escasez de mano de obra”.

En la misma línea, la representante Nicole Malliotakis destacó que hospitales y residencias de ancianos podrían perder personal clave. “Se trata de personas que trabajan, pagan impuestos y cubren necesidades críticas en el sistema de salud”, escribió.

El avance de esta iniciativa refleja que, al menos en este tema, aún es posible construir acuerdos entre partidos en el Congreso.

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