Jueza recibe amenazas de muerte tras suspender cancelación del TPS a haitianos

Durante una audiencia judicial, la jueza Ana Reyes tomó unos minutos para leer en voz alta correos electrónicos y mensajes con amenazas de muerte que recibió tras su fallo, el cual bloqueó el intento de la administración de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos en Estados Unidos.

Entre los mensajes, según relató la magistrada, había frases como “cómete una bala” o “disfruta ahogándote con tu lengua”. También señaló que en redes sociales recibió una ola de comentarios racistas, misóginos y ofensivos tras su decisión judicial.

De acuerdo con Associated Press, pese a la gravedad de las amenazas, la jueza federal —con sede en Washington, D.C.— dejó claro que no revertirá su fallo. Antes de concluir la audiencia, defendió además la labor de otros jueces que, dijo, también son blanco de intimidaciones.

“Seguiremos haciendo nuestro trabajo lo mejor que podamos. No nos dejaremos intimidar”, afirmó.

TPS para haitianos: qué protege y a quién beneficia

La decisión judicial otorgó un alivio temporal a más de 350.000 haitianos acogidos al TPS, quienes estaban cerca de perder su permiso para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, quedando expuestos a una posible deportación.

El TPS es una protección migratoria que se concede cuando el país de origen enfrenta condiciones inseguras, como desastres naturales o crisis graves. En el caso de Haití, muchos beneficiarios recibieron este estatus tras el devastador terremoto de 2010.

Aunque el programa permite residir y trabajar legalmente en EE.UU., no ofrece un camino directo a la ciudadanía. En los últimos años, distintas administraciones han intentado limitar o cancelar estas protecciones para varios países, lo que podría afectar a más de un millón de personas.

