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Horóscopo de hoy para Aries del 17 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 17 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Procura que tu caudal de energía no sea absorbido por asuntos familiares ni te distraiga de tu deseo principal. Es un buen momento para iniciar nuevos proyectos, sobre todo ligados al hogar. Aprovecha también para revisar qué creencias heredadas aún interfieren con tu afirmación personal.

Horóscopo de amor para Aries

Respondes positivamente a aquellos con quienes estas involucrado de manera cercana, esa sensibilidad te permite ponerte en su lugar y poder apreciar mejor sus sentimientos. Tu comprensión intuitiva de las situaciones hace que te sea más fácil conocer gente, para ser más aventurero respecto a mostrar tu verdadero yo.

Horóscopo de dinero para Aries

Hoy habrá excelentes oportunidades para experimentar. Escucha a tu corazón, no tendrás pérdidas. Es el momento adecuado de usar formas nuevas para hacer negocios. Esto te ayuda a evitar formas pasadas y adoptar nuevas para futuros proyectos.

Horóscopo de sexo paraAries

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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