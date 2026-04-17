Horóscopo de hoy para Escorpio del 17 abril de 2026

Será una ocasión propicia para ocuparte de tu salud. Si necesitas ponerte en forma, no lo postergues más y toma algunas iniciativas simples. Te conviene reducir por un tiempo grasas, dulces y harinas, e incorporar a tu alimentación más proteínas y hábitos revitalizantes.

Horóscopo de amor para Escorpio Si los desacuerdos y malos entendidos parecen prevalecer, más vale que te tomes un tiempo libre antes de que todo suba de nivel. Deja que aquellos cercanos a ti sepan claramente que necesitas espacio. Ellos entenderán y lo aceptaran. No tienes que explicar porque. Si tienes citas, es una buena idea cancelarlas, si es que puedes.

Horóscopo de dinero para Escorpio Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.