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Horóscopo de hoy para Libra del 17 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 17 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Si estás en una relación, evita imponer tus condiciones porque podrías recibir una respuesta poco favorable. Si estás soltero, quizá se deba a que tus expectativas son demasiado altas. Reconcíliate con la idea de conocer a alguien nuevo y permite que la vida te sorprenda.

Horóscopo de amor para Libra

Las decisiones importantes que tienes que tomar son particularmente difíciles, ya que tienes sentimientos, pero las razones de tu cabeza son más prominentes. Considera tu situación actual con calma antes de tomar decisiones apresuradas. Tal vez necesitas bajar tu perfil y mantenerlo así si quieres evitar una crisis.

Horóscopo de dinero para Libra

En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.

Horóscopo de sexo paraLibra

No te sorprendas cuando tu vida sexual no sea tan emocionante. En lugar de simular la pasión, di lo que realmente necesitas. Ya que estas encontrando difícil hacerte valer de cualquier forma, esta no será una tarea fácil. Si haces el esfuerzo, valdrá la pena. La vida es muy corta para tener mal sexo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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