Horóscopo de hoy para Virgo del 17 abril de 2026

Sentirás deseos de compenetrarte en cuerpo y alma con otra persona. Las pasiones se movilizarán en tu interior y tus anhelos más íntimos se intensificarán. Presta atención: podrías sentirte atraído por alguien de tu círculo de amistades y descubrir que está más involucrado de lo que creías.

Horóscopo de amor para Virgo Probablemente no pienses mucho en los demás, aun si son importantes para ti. Trata de no tomar estos sentimientos a pecho. Es mucho mejor si lo dejas y te consientes a ti mismo con un poco de tiempo libre. Espera a que seas capaz de reestablecer una mejor actitud, de otra forma los conflictos menores se vuelven una crisis mayor.

Horóscopo de dinero para Virgo Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.