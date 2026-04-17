Ice Spice es golpeada por una mujer en un McDonald’s de Los Ángeles

La rapera Ice Spice, conocida por haber participado en la canción “Karma” de Taylor Swift, fue agredida por una mujer en un McDonald’s en la ciudad de Los Ángeles.

En un video obtenido por TMZ, se muestra a una persona acercándose a la mesa donde la artista, cuyo nombre real es Isis Gaston, de 26 años, estaba sentada junto a un acompañante.

Según el material audiovisual, la mujer intenta sentarse en la mesa y la rapera nominada al Grammy parece indicarle que se retire. La desconocida se detiene un momento, pero luego extiende la mano y golpea a Ice Spice, quien no duda en defenderse. En medio del forcejeo, un empleado del local aparta a la presunta agresora, mientras la intérprete camina sobre mesas y reservados. Finalmente, la mujer es expulsada del lugar.

Un segundo video, grabado en el exterior, muestra a Ice Spice destruyendo un teléfono que, de acuerdo con el citado medio, pertenecía a alguien que acompañaba a la agresora. Mientras cruzan la calle, ambas vuelven a enfrentarse.

Abogado de la rapera habla de “ataque no provocado”

El abogado de Ice Spice, Bradford Cohen, declaró que la artista fue víctima de un ataque y que ya se están tomando medidas legales.

“El ataque no provocado contra mi cliente ha sido reportado al Departamento de Policía de Los Ángeles y exploraremos todas las vías legales posibles para que los responsables rindan cuentas por sus actos, tanto penal como civilmente”, afirmó Cohen.

Además, adelantó que evalúan “la posibilidad de responsabilizar al establecimiento por su falta de medidas de seguridad adecuadas”.

Según TMZ, la mujer que aparece en el video habría afirmado que abofeteó a Ice Spice porque esta fue grosera con ella y la llamó “perra”. Hasta el momento, los representantes de la artista y el Departamento de Policía de Los Ángeles no han confirmado si ya se presentó una denuncia formal.

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