¿Por qué Cardi B está destruyendo a BIA en su nuevo álbum? La historia completa del beef

Lo que comenzó como admiración mutua se convirtió en una guerra de versos, redes sociales y ataques personales. La pelea entre Cardi B y BIA, dos de las figuras femeninas más influyentes del rap actual, ha escalado hasta niveles insospechados —y todo parece girar en torno a orgullo, ritmo… y los hijos de Cardi.

¿Cómo empezó todo?

Originalmente, BIA era fan de Cardi B. Pero la relación dio un giro radical en 2021, cuando BIA colaboró con Nicki Minaj en el remix de su éxito viral ‘Whole Lotta Money’. Ese gesto —unirse al “lado opuesto” en la eterna rivalidad Cardi vs Nicki— no le sentó nada bien a Cardi. Desde entonces, ambas artistas han intercambiado indirectas en redes sociales, pero fue en 2023 cuando la cosa se puso seria.

Ese año, BIA lanzó ‘I’M THAT (Expletive)’, sampleando el clásico de Missy Elliott ‘She’s a Bitch’. Poco después, Cardi respondió con ‘Like What (Freestyle)’, usando el mismo sample. Cardi aseguró que su canción ya estaba grabada antes —¿coincidencia? Los fans no lo creyeron.

La chispa que encendió la bomba llegó con el remix de BIA de ‘Btch Duh’, donde rapeó en inglés:

“Escucho a las perras haciendo poppin’ shit y eso es muy gracioso para mí / ¿Cómo dices que corres, pero no puedes caminar al ritmo?”

Muchos interpretaron esto como un ataque directo a Cardi, quien meses antes había rechazado participar en un remix de ‘Munch’ de Ice Spice, admitiendo públicamente que no podía “captar el ritmo”. Una crítica profesional… que se volvió personal.

Pero Cardi no se quedó callada. En 2024, lanzó ‘Wanna Be’, donde dejó claro su desprecio:

“¿Ella hizo qué? No tenía idea, pensé que estaba en el estante de Ikea / Espero que hable así cuando la vea, perra, por favor, que nadie quiere ser tú [BIA]”.

Fue ahí cuando BIA cruzó la línea roja: en su tema ‘SUE MEEE?’, mencionó directamente a Kulture y Wave, los hijos de Cardi:

“Pensé que tu trasero era para la cultura, solo intentas subirte a la ola / Deberías estar en casa con tus hijos porque, pta, hablas como si fueras de segundo de primaria”.

La respuesta de Cardi B

Para Cardi, atacar a sus hijos fue como declararle la guerra total. Y así lo confirmó en una entrevista con ‘The Breakfast Club’, la cual salió el 19 de septiembre, y habló sobre su nueva canción ‘Pretty and Petty’ —incluida en su álbum ‘Am I the Drama?’— donde arremete sin piedad contra BIA:

“Nombra cinco canciones de BIA, con una pistola apuntándote a la cabeza… Baow, estoy muerta” “¿Acaso tiene un premio BET? Eh, hazme sudar porque te aburres / Solo eres un perro faldero, BIA, sé un labrador”.

En la entrevista, Cardi fue clara: no iba a dejar pasar el comentario sobre sus hijos.

“Porque tú [BIA] mencionaste a mis hijos, tratando de ser linda… Cuando mis hijos crezcan y vean que los mencionaste, me preguntarán: ‘¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste?’”, replicó la cantante.

La disputa pasó de indirectas y samples compartidos a insultos directos, referencias a la carrera artística y ataques personales. Con Cardi lanzando un álbum entero que incluye una canción dedicada a humillar a BIA, y esta última respondiendo con letras cada vez más agresivas, parece que ninguna está dispuesta a ceder.

De hecho, no hay que olvidar que BIA y Cardi B empezaron como admiradoras, luego rivales tras una colaboración con Nicki Minaj. Las indirectas se volvieron directas, y cuando BIA mencionó a los hijos de Cardi, esta respondió con un álbum, una canción brutal ‘Pretty and Petty’ y una advertencia pública: “No juego cuando tocan a mis hijos”.

De momento, todo indica que la guerra sigue activa —y promete mucho más versos e indirectas.

