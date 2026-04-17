Kate del Castillo debutará como directora en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Kate del Castillo se prepara para volver a territorio mexicano con un motivo muy especial: su debut como directora en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara el próximo sábado 18 de abril.

“Zumbido” es el nombre del cortometraje en el que la famosa trabajó como guionista y directora, siendo la primera vez que toma una pausa frente a las cámaras y adopta estos roles en un proyecto audiovisual.

Según información difundida por el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la pieza audiovisual cuenta con 16 minutos de duración y a través de su trama, busca concientizar sobre la violencia física y psicológica que se ejerce contra las mujeres.

“Para mí era importante contar una historia que no es mi historia, sino la de muchísimas mujeres; entrevisté a muchas y entonces este es un corto de varias de ellas, pero puesta en una“, afirmó la hija de Eric del Castillo en entrevista con El Universal.

Asimismo, Kate del Castillo reveló que buscará convertir esta pieza en un largometraje, cuyo guion ya estaría escrito y adaptado para dicho formato. En este sentido, confirmó que tras su paso por el Festival de Cine de Guadalajara, hará una gira por distintos festivales a nivel internacional para difundir su obra.

El elenco de “Zumbido” se encuentra liderado por Ana Sofía Gática en el papel de “Verónica”, Martín Barba como el agresor, así como Diana Bovio y Mauricio Isaac.

Según la sinopsis oficial, la historia gira entorno a “Verónica”, una “actriz célebre y admirada” que lucha por mantener la imagen de una vida perfecta mientras su mundo interior se resquebraja bajo el peso del abuso en privado.

“Atrapada entre el silencio, el miedo y un repentino ataque de pánico, debe decidir si continúa representando la ilusión o rompe el ciclo delante de todos”, se lee en la descripción del audiovisual desde la página oficial del Festival.

La proyección de “Zumbido”, cortometraje escrito y dirigido por Kate del Castillo, se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril, como parte de la programación oficial del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

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