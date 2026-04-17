Natalie Portman anuncia su tercer embarazo: “Estoy muy agradecida”

La actriz ganadora del Oscar, Natalie Portman, de 44 años, ¡espera su tercer hijo! Esta vez, junto a su actual pareja, el músico francés Tanguy Destable.

La estrella declaró, en una entrevista publicada en Harper’s Bazaar, que está muy contenta y agradecida.

"Tanguy y yo estamos muy emocionados. Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro" Natalie Portman

La complejidad del embarazo

Portman, que ya es madre de Aleph, 14 años, y Amalia, de 9, fruto de su matrimonio con el bailarín y coreógrafo Benjamin Millepied, aprovechó la entrevista para reflexionar sobre la complejidad emocional que rodea al embarazo.

Portman mencionó la influencia de su padre, quien es médico especialista en fertilidad: “Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada. Tengo muchos seres queridos que lo han pasado muy mal, así que quiero ser respetuosa con ellos también. Es algo tan hermoso y alegre, y a la vez no es nada fácil. Por eso sé lo afortunada que soy“.

A diferencia de sus experiencias anteriores, la actriz asegura que está viviendo este embarazo en paz. “Hay calma y me conozco a mí misma: sé con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor. Eso hace que la experiencia sea tan hermosa cada día“, añadió.

Portman expresó que tiene “más energía” de la que pensaba tener durante la gestación y que está “apreciando cada momento”, ya que es consciente de que “probablemente sea la última vez” que viva un embarazo.

Portman fue vinculada sentimentalmente con Destable, de 45 años, por primera vez en marzo de 2025. Desde entonces, la ganadora del Oscar ha mantenido su relación con el músico francés alejada de los focos. Destable, por su parte, tiene dos hijos, Étienne y Vadim, fruto de su anterior matrimonio con la actriz y modelo Louise Bourgoin.

El anuncio del embarazo llega casi dos años después de que Portman solicitara el divorcio de Benjamin Millepied en el verano de 2023, en medio de rumores sobre una supuesta relación extramatrimonial del bailarín. La expareja finalizó su divorcio en febrero de 2024.

Seguir leyendo:

Natalie Portman destapa qué objeto se llevó como recuerdo del set de “Star Wars”

Natalie Portman alza su voz contra el ICE: “Están siendo abusivos y totalitarios”

Natalie Portman revela detalles sobre su papel en “Lady in the Lake”