El Papa niega críticas a Trump y acusa mala interpretación de sus palabras

El Papa León XIV salió al paso de la polémica generada en torno a sus recientes declaraciones durante su gira por África y aseguró que varios medios de comunicación malinterpretaron sus palabras como un ataque directo al presidente Donald Trump.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, el pontífice aclaró que no tiene intención de entrar en una confrontación con el mandatario, pese a que en días recientes se había instalado una narrativa que sugería lo contrario.

“Gran parte de lo que se ha escrito ha sido más bien un comentario sobre comentarios, tratando de interpretar lo que se ha dicho”, explicó el Papa ante periodistas que viajaban con él en el avión papal, durante el trayecto entre Camerún y Angola.

La controversia surgió a partir de un discurso pronunciado en Bamenda, Camerún, donde el líder de la Iglesia católica lanzó una fuerte advertencia: “¡Ay de aquellos que manipulan la religión y el mismísimo nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político!”. Estas palabras fueron interpretadas por diversos medios como una crítica indirecta a la administración Trump, especialmente en el contexto de tensiones recientes.

Sin embargo, el Papa fue enfático al señalar que ese mensaje había sido preparado con anticipación. “Ese discurso fue escrito hace dos semanas, mucho antes de cualquier comentario del presidente”, subrayó, desmarcándose así de las interpretaciones políticas.

Días antes, Trump había criticado públicamente al pontífice en su red social Truth Social, calificándolo como “débil en materia de delincuencia” y “terrible en política exterior”. A pesar de ello, el Papa optó por bajar el tono y evitar una escalada verbal.

“Se interpretó como si estuviera intentando debatir con el presidente, lo cual no me conviene en absoluto”, afirmó.

Durante su gira de 11 días por países como Camerún, Angola, Argelia y Guinea Ecuatorial, el Papa ha centrado su mensaje en temas sociales, especialmente en la desigualdad económica y la paz. Según el reporte del New York Times, su intención ha sido “celebrar, alentar y acompañar” a las comunidades católicas africanas, alejándose de cualquier agenda política internacional.

Por ahora, el Papa ha dejado claro que no busca confrontación, sino evitar que su mensaje pastoral sea utilizado en debates políticos.

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