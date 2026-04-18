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Horóscopo de hoy para Tauro del 18 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 18 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Tendrás la oportunidad de darle un nuevo significado al pasado, uno que fortalezca tu espíritu y honre las pruebas superadas. Hacia la tarde, la Luna ingresará en tu signo y te otorgará un plus de energía que te ayudará a conectar con tus posibilidades actuales.

Horóscopo de amor para Tauro

Usa cualquier sobresalto emocional como una oportunidad para aprender más de ti mismo. Comparte con tu ser querido exactamente cómo te sientes y deja que te diga lo que piensa. Expresándote efectivamente de esta manera ayudas a abrirte a nuevas experiencias que te acercan mucho más a entender a esa persona que amas.

Horóscopo de dinero para Tauro

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraTauro

Ser totalmente pasivo es un gran placer y emoción para ti. Solo el pensamiento de darte totalmente a tu pareja verdaderamente te excita. Deja que tu pareja haga contigo lo que quiera. Ya sea un rapidito incontrolado en un sitio exótico o el ser atado y tener los ojos vendados, si te unes y muestras entusiasmo, lo disfrutarás.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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