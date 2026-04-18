Mark Ruffalo alerta sobre las consecuencias de la fusión entre Paramount y Warner Bros

Mark Ruffalo, conocido por su participación en importantes producciones como “Avengers” y “El precio de la verdad”, se ha unido al acalorado debate generado por la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery.

A solo unos días de sumarse a las más de 1,000 personalidades que alzaron la voz a través de una carta en oposición al acuerdo, el histrión que dio vida a “Hulk” reafirmó su postura en una videoconferencia liderada por el senador Cory Booker.

Fiel a su personalidad directa, Mark Ruffalo externó su preocupación por las consecuencias que la firma de este acuerdo traería consigo a la escena cinematográfica.

“La fusión amenaza algo más que nuestro sustento. Amenaza una de las industrias más vitales del mundo (…) Puedo decir personalmente que Los Ángeles pende de un hilo en este momento“, señaló durante la audiencia.

Uno de los efectos inmediatos, según las palabras del histrión, son los despidos que podrían producirse como consecuencia de la fusión. “El patrón está documentado y se repite de forma predecible en los anuncios de fusiones, las promesas de mejora de la eficiencia, seguidas de despidos masivos y recortes de producción”, añadió.

En este sentido, Ruffalo advirtió que la unión de estos dos gigantes del entretenimiento pasaría a controlar una parte significativa del panorama mediático, con cadenas como CBS News y CNN bajo su mando.

“No hace falta ver Citizen Kane ni leer 1984 para entender que el control oligárquico concentrado que representa esta fusión es una amenaza para la libertad de prensa, una ciudadanía informada y la propia democracia“, sentenció.

Para sustentar sus declaraciones, el protagonista de “13 going on 30″ citó una declaración del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre esta operación multimillonaria: “Cuanto antes tome David Ellison el control, mejor”.

Para finalizar, Mark Ruffalo arremetió duramente contra el CEO de Warner Bros., David Zaslav, a quien acusó de ser “la perdición” de la reconocida productora. “Prácticamente arruinó a Warner Bros. hasta el punto de que acumularon tantas deudas que tuvieron que venderla”, lamentó.

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