Miami: pronóstico del tiempo para este sábado 18 de abril

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 18 de abril indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y se prevén pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 10.56 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 73 grados Fahrenheit (23ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 6 y se esperan nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:55 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:45 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con alguna llovizna. Las temperaturas oscilarán entre los 75 y los 84 grados Fahrenheit (24 y 29 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 80%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos no muy cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también se incremente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.