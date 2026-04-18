Pronóstico del clima en Austin para este sábado 18 de abril

Durante la mayor parte del día de hoy en Austin, Texas, se esperan cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del norte, que podría llegar a los 11.18 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 54%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 88% para este día. La presión atmosférica media será de 1008.7 hPa, una medición que irá constante a lo largo de la jornada. El amanecer será a las 07:01 h y el crepúsculo será a las 20:00 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que tendremos más nubes que claros. Las temperaturas se moverán entre los 57 y los 73 grados Fahrenheit (14 y 23 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en este estado cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

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