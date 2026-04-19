Austin: pronóstico del tiempo para este domingo 19 de abril

Durante la mayor parte del día de hoy en Austin, Texas, se esperan más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 14%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 64% para este día. La presión atmosférica media será de 1025.3 hPa, una medición que irá constante conforme avance el día. Tendremos el amanecer a las 07:00 h y el crepúsculo será a las 20:01 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que tendremos cielos cubiertos con alguna llovizna. Las temperaturas variarán entre los 57 y los 64 grados Fahrenheit (14 y 18 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en este estado cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

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