El tiempo de hoy en Houston para este domingo 19 de abril

El clima en Houston, Texas, para este domingo 19 de abril se desarrollará con cielo prácticamente nublado. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 49 y 14 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 06:51 h, mientras que el atardecer se podrá observar a las 19:51 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, tiene una serie de particularidades que lo convierten en un lugar muy especial. ¿Sus veranos? Cálidos, ¿sus inviernos? Se compensan siendo suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Sin embargo es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. Concretamente, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que termina condicionando nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque tal vez puede verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses más cálidos, lo que no es beneficioso para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a experimentar catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

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