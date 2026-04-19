El tiempo de hoy en Miami para este domingo 19 de abril

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 19 de abril indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 80% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 73 grados Fahrenheit (23ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:54 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:46 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes y claros con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 82 grados Fahrenheit (21 y 28ºC). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 83%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no muy cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también aumente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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