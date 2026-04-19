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Horóscopo de hoy para Acuario del 19 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 19 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Sentirás el deseo de volver al refugio del hogar, buscando calma y tiempo para lo íntimo. Los pequeños placeres compartidos con la familia traerán satisfacción. Incluso podría surgir la idea de adoptar una mascota: su compañía abriría una nueva puerta de ternura cotidiana.

Horóscopo de amor para Acuario

Si te sientes cansado, deja que tu pareja sepa desde el principio que necesita algo de espacio y exactamente cómo te sientes, así no esperara mucho de ti. Pareces reacio a hacer un esfuerzo para hacer cualquier cosa, hasta el punto de romper con compromisos anteriores y si te presionan es más probable que no respondas para nada.

Horóscopo de dinero para Acuario

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraAcuario

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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