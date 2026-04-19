Pronóstico del clima en Los Ángeles para este domingo 19 de abril

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para vivir un domingo con nubes escasas en el cielo. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 1 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:17 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:27 h. En total tendremos 13 horas de luz solar a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se esperan nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 73 grados Fahrenheit (13 y 23ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 6% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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