Familia muere en accidente aéreo en Carolina del Sur cuando regresaba a su hogar en Alabama

Un matrimonio y sus dos hijos, originarios de Alabama, fallecieron tras estrellarse la avioneta en la que viajaban cerca de un aeropuerto del condado de Union County, en Carolina del Sur. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Las víctimas fueron identificadas como James Tony Moffatt, de 60 años; su esposa, Leasa Moffatt, de 61; y sus hijos Andrew Moffatt, de 30, y William Moffatt, de 28, de acuerdo con información reseñada por Daily Mail.

El grupo viajaba desde Raleigh-Durham hacia Huntsville, donde residían.

Parada previa y caída de la aeronave

Antes del accidente, la familia había realizado una breve parada para repostar combustible. Minutos después de retomar el vuelo, la aeronave —un modelo Mooney M20P de un solo motor— se precipitó en una zona boscosa cercana al aeropuerto local.

Las autoridades indicaron que el impacto ocurrió poco después del despegue, sin que se haya determinado aún la causa.

La ubicación del siniestro, en una zona de difícil acceso, obligó a los equipos de rescate a utilizar maquinaria pesada para llegar hasta los restos del avión y recuperar los cuerpos.

El caso está siendo investigado por la Federal Aviation Administration y la National Transportation Safety Board.

Las autoridades buscan determinar si factores mecánicos, humanos o ambientales influyeron en el accidente.

Se confirmó que el padre de familia pilotaba la aeronave y que tenía experiencia como piloto aficionado.

La noticia generó múltiples muestras de pesar en la comunidad de Huntsville, donde la familia era ampliamente conocida.

Organizaciones deportivas y educativas destacaron su participación activa. El padre era entrenador en equipos juveniles, mientras que sus hijos también formaban parte de programas comunitarios.

Amigos y allegados describieron a la familia como unida y comprometida, resaltando especialmente la personalidad cálida de la madre, recordada por su cercanía y actitud positiva.

El accidente ha dejado una profunda huella en quienes conocían a la familia, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre las causas del accidente ni sobre posibles fallas en la aeronave.

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