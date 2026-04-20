Gobierno de Trump alista más protecciones sobre armas a pesar de tiroteos que dejaron 32 víctimas

El fiscal general en funciones, Todd Blanche, prometió a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) mayores acciones para defender y proteger el derecho a las armas bajo la Segunda Enmienda, a pesar de tiroteos masivos el fin de semana que dejaron 32 personas muertas o heridas.

“Primero, las cosas que hicimos el año pasado, desde que el presidente Trump asumió el cargo y firmó la orden ejecutiva el 20 de enero, básicamente diciéndole a esta administración y al pueblo estadounidense que la Segunda Enmienda iba a ser una prioridad y que defenderla iba a ser una prioridad”, expresó Blanche en el podcast de Steve Bannon, exasesor políticao del presidente Donald Trump.

En la entrevista realizada desde la Reunión Anual de la NRA en Houston, Texas, el fiscal general dijo que las nuevas acciones ocurrirán en los próximos días a favor de las armas.

“En cuestión de días, no semanas, no meses, en cuestión de días, verán cómo se implementan las medidas en las que hemos estado trabajando durante un año, y que, con suerte, cambiarán fundamentalmente la forma en que se debe regular nuestra industria para siempre”, expuso sin ofrecer detalles de las nuevas iniciativas.

El gobierno del presidente Trump no se ha expresado sobre los tiroteos ocurridos el fin de semana, incluido un acto de violencia doméstica donde un padre en Shreveport, Louisiana mató a ocho niños.

La NRA tampoco ha respondido a una petición oficial de este diario sobre ese y otros hechos.

La Gun Violence Archive, que registra los hechos violentos con armas de fuego, “los tiroteos masivos son, en su mayor parte, un fenómeno estadounidense” y destaca que pueden ser en lugares públicos, incidentes en bares y clubes, aniquilaciones familiares, tiroteos desde vehículos en movimiento, incidentes en el lugar de trabajo.

Para considerar una acción violenta como un tiroteo masivo se deben contemplar que haya “un mínimo de cuatro víctimas heridas o muertas por disparos, sin incluir al tirador”. En tal descripción se puede integrar el ataque en Shreveport, donde se indicó que el padre que perpetró el tiroteo padecía de problemas mentales.

En lo que va de 2026 se han registrado 117 tiroteos masivos, incluidos los del fin de semana, según la GVA.

Estos ataques han dejado al menos 66 niños muertos y otros 125 heridos, además de 243 adolescentes muertos y 708 heridos.

GIFFORDS critica a la NRA por su silencio

El fin de seman, la NRA celebró su Reunión Anual en Houston, Texas, donde se defendió la Segunda Enmienda, pero la organización GIFFORDS, que busca el mayor control en la venta de armas, criticó que no se abordaran los hechos que dejaron 32 víctimas mortales o heridas en el país.

“Mientras los líderes de la NRA brindaban por su defensa de la industria armamentística desde el salón de un centro de convenciones, la agenda extremista de la organización está alimentando la delincuencia armada en comunidades de todo el país”, declaró Emma Brown, directora ejecutiva de GIFFORDS.

Además del ataque en Shreveport, ocurrido el domingo 18 de abril, el sábado cinco personas, incluidos dos menores, resultaron heridas en un tiroteo en el suroeste de Phoenix, Arizona.

Otro hecho ocurripo en Sacramento, donde cuatro personas resultaron heridas en Howe Park, mientras la madrugada del domingo, un hombre murió en un tiroteo en el bar y restaurante Par 4 de Temperanceville, Virginia, donde otras cinco personas resultaron heridas, indicó la organización que citó otros hechos violentos.

“Cinco personas, entre ellas tres estudiantes, sufrieron heridas en un tiroteo masivo cerca del campus de la Universidad de Iowa”, se indicó. “En San Antonio, un hombre de 24 años murió y otro resultó herido en tiroteos que, según la policía, están relacionados. De acuerdo con la policía de Chicago, diez personas resultaron heridas en tiroteos ocurridos en la ciudad entre el viernes y la mañana del domingo”.