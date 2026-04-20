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Horóscopo de hoy para Libra del 20 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 20 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Libérate de ataduras que ya no aportan valor a tu vida. En la alcoba y en los negocios, permitir que los demás actúen con libertad puede convertirse en tu poder secreto. Por la tarde, una energía renovadora traerá perspectivas más optimistas y una sensación de mayor ligereza.

Horóscopo de amor para Libra

Si pareces estar actuando de manera combativa puede lastimar tu vida amorosa, nadie va a responder bien o a aceptar esta conducta inapropiada. Sintiéndote capaz de sostener tus propios desacuerdos es aun necesario tratar de conocer gente a la mitad del camino, se mas considerado y menos estricto.

Horóscopo de dinero para Libra

Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.

Horóscopo de sexo paraLibra

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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