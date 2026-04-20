Muere influencer fitness en Ironman Texas: así es la brutal prueba donde ocurrió la tragedia

La muerte de la atleta e influencer brasileña Mara Flávia Araujo, de 38 años, durante el segmento de natación del IRONMAN Texas conmocionó al ambiente deportivo y volvió a poner el foco sobre una competencia considerada entre las más duras del calendario internacional.

El hecho ocurrió este fin de semana en The Woodlands, al norte de Houston. Autoridades locales informaron que recibieron el aviso de un nadador desaparecido poco después del inicio de la prueba acuática. Equipos de rescate localizaron el cuerpo horas más tarde en Lake Woodlands.

Un amigo de la víctima confió que Mara Flávia no estaba muy bien de empezar la prueba. “Estaba enferma antes del viaje, no se encontraba bien. Mi mujer y yo le dijimos que estaba demasiado débil para la carrera, pero ella insistió en que estaba bien. Todavía no puedo creer lo que ha pasado”, lamentó.

Cómo es el Ironman Texas

El IRONMAN Texas forma parte del circuito oficial de larga distancia y reúne cada año a atletas profesionales y amateurs de distintos países. Completarlo exige meses ?y muchas veces años? de preparación.

La carrera mantiene el formato clásico Ironman:

3.8 kilómetros de natación en aguas abiertas.

180 kilómetros de ciclismo.

42.2 kilómetros de maratón al final, cuando el cuerpo ya llega muy exigido.

Todo debe realizarse el mismo día, dentro de tiempos límite establecidos por la organización.

En Texas, la natación se disputa en el lago y canales de The Woodlands; luego el tramo de bicicleta recorre carreteras abiertas de la zona y, la maratón final, atraviesa calles urbanas con altas temperaturas y humedad frecuentes en primavera.

Una carrera famosa por el clima y la dureza

Aunque muchos Ironman son extremos, Texas tiene fama particular por dos factores: calor y humedad. Incluso cuando la jornada arranca fresca, el desgaste aumenta con el correr de las horas.

Eso convierte al evento en una prueba muy valorada entre triatletas experimentados y también en una carrera donde la hidratación, el ritmo y la estrategia son decisivos.

Qué dijeron en Texas tras la tragedia

Araujo desapareció durante la etapa de natación de casi 4 kilómetros en el lago y fue vista por última vez cerca de una de las boyas del circuito. Su cuerpo fue encontrado por las autoridades horas después del inicio de la prueba. Los reportes preliminares indican que murió por ahogamiento

La organización confirmó el fallecimiento y expresó condolencias a la familia de la atleta. “Estamos profundamente entristecidos”, señalaron en un comunicado difundido tras la competencia.

El jefe de bomberos local, Palmer Buck, explicó a medios texanos que la búsqueda fue compleja por la baja visibilidad del agua, el movimiento generado por cientos de competidores y las corrientes en la zona.

También hubo testimonios de voluntarios presentes en el lugar. Shawn McDonald relató que varias personas comenzaron a alertar a los rescatistas cuando notaron que algo no estaba bien y que rápidamente se desplegó un operativo en el agua.

Quién era Mara Flávia

Mara Flávia tenía más de 60,000 seguidores en redes sociales, donde compartía entrenamientos, carreras y hábitos saludables. Medios brasileños la describieron además como ex periodista y atleta con experiencia en pruebas de resistencia.

Contaba con unos 10 años de trayectoria en competiciones de triatlón. Era una figura muy activa en redes y motivaba a su comunidad. Aunque competía internacionalmente, residía en São Paulo, Brasil.

Su fallecimiento generó una ola de mensajes de despedida entre seguidores y deportistas.

Un debate que vuelve cada año

Las muertes en triatlones son poco frecuentes frente al volumen total de participantes, pero cada caso reabre el debate sobre controles médicos, seguridad en aguas abiertas y exigencia física en pruebas de resistencia extrema.

En el caso del Ironman, la natación suele ser el tramo más delicado: se realiza con cientos de personas al mismo tiempo, en espacios abiertos y bajo alta tensión competitiva.

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