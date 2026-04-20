Oso pardo hiere a militares durante entrenamiento en base del Ejército en Alaska

Dos soldados estadounidenses resultaron gravemente heridos tras ser atacados por un oso pardo durante un ejercicio de entrenamiento en Alaska. Ambos reciben atención médica mientras las autoridades investigan el incidente.

El incidente ocurrió en Joint Base Elmendorf-Richardson, donde dos soldados de la 11th Airborne Division realizaban un ejercicio de navegación terrestre, de acuerdo con ABC News.

Durante la actividad, en una zona montañosa conocida como Arctic Valley, los militares se encontraron con un oso pardo, que los atacó.

Ataque y respuesta de los soldados

De acuerdo con el reporte oficial, los soldados estaban equipados con aerosol repelente para osos, el cual utilizaron durante el ataque.

Sin embargo, el animal logró herirlos de gravedad antes de retirarse.

Las autoridades indicaron que el incidente podría tratarse de un ataque defensivo, posiblemente de un oso que acababa de salir de su madriguera.

Los dos militares fueron evacuados y trasladados a un centro médico en Anchorage. Según el teniente coronel Jo Nederhoed, ambos presentan heridas graves, aunque muestran signos de mejoría.

No obstante, requerirán tratamiento médico continuo para lograr una recuperación completa.

Investigación en curso

Las autoridades militares y organismos de vida silvestre continúan investigando el incidente para determinar las circunstancias exactas.

El Departamento de Pesca y Caza de Alaska informó que no se ha localizado al oso involucrado, aunque se están analizando muestras de ADN recogidas en la escena.

La base militar, ubicada en una extensa área natural, alberga una significativa población de osos negros y pardos, lo que incrementa el riesgo de encuentros con fauna salvaje.

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