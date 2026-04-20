Rusia detiene a una alemana que llevaba una bomba en la mochila

Una mujer alemana que llevaba en la mochila una bomba de fabricación casera destinada a un “atentado planificado” por Ucrania ha sido detenida, anunciaron el lunes 20 de abril los servicios de seguridad rusos (FSB).

Al parecer, informa el FSB, un ciudadano de un país de Asia Central, que actuaba bajo órdenes de Ucrania, convenció a la mujer, “nacida en 1969” y cuya identidad no ha sido revelada, para participar en el complot. Según los servicios de seguridad, este artefacto explosivo de fabricación artesanal debía detonarse cerca de una instalación de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Piatigorsk, en el Cáucaso.

Detonación controlada

El FSB precisó que se ha identificado a un ciudadano de una de las repúblicas de Asia Central “nacido en 1997”. Se le acusa de ser quien debía detonar a distancia el artefacto explosivo, “mientras que la mujer debía morir en el acto”. El artefacto contenía una carga equivalente a 1,5 kilos de TNT, señala. La explosión se evitó gracias a interferencias electrónicas.

En imágenes de video del supuesto arresto difundidas por medios estatales se ve a agentes de seguridad de Rusia armados acercándose a la mujer, que estaba tendida boca abajo y vestida completamente de negro en un estacionamiento. Otro video muestra a agentes enmascarados arrastrando a un hombre hacia una comisaría y la detonación controlada de la mochila.