EE.UU. detiene en la frontera a exfuncionario mexicano con cargamento de droga

Un exfuncionario del municipio de Matamoros, Tamaulipas, fue detenido en el sur de Texas tras ser sorprendido con un cargamento de cocaína oculto en su vehículo, informaron autoridades estadounidenses.

Se trata de Luis Miguel Garduño Castañeda, quien se desempeñó como director de Servicios Públicos Complementarios en dicha ciudad fronteriza.

Su arresto ocurrió en un punto de inspección de la Patrulla Fronteriza, ubicado en el condado de Kenedy, sobre la carretera US-77, según informó Univision.

De acuerdo con los reportes, los agentes detectaron irregularidades durante una revisión y, tras una inspección más detallada apoyada por un binomio canino, localizaron más de 10 kilogramos de cocaína escondidos en compartimentos ocultos del vehículo que conducía.

El exfuncionario se identificó como ciudadano estadounidense y señaló que se dirigía a Corpus Christi, argumentando motivos personales relacionados con su hija.

Tras el hallazgo, Garduño Castañeda fue arrestado y el caso quedó en manos de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que inició una investigación federal en su contra.

De acuerdo con el diario El Universal, el detenido había formado parte de la administración municipal de Matamoros en años recientes, aunque autoridades locales precisaron al medio citado que ya no formaba parte del gobierno al momento de su captura.

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