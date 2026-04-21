El tiempo de hoy en Austin para este martes 21 de abril

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, el cielo estará cubierto. Se espera una temperatura máxima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 54%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 88% para este día. La presión atmosférica media será de 1020.6 hPa, una medición que irá constante durante la jornada de hoy. Tendremos el amanecer a las 06:58 h y el crepúsculo será a las 20:02 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que habrá cielos nubosos con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas variarán entre los 70 y los 82 grados Fahrenheit (21 y 28ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

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